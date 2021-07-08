Vera Wang無p照曝光！眼眶凹陷+老態盡現　網崩潰：美魔女是假的

▲Vera Wang無p照曝光，驚人反差嚇壞網友。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／編譯

美國華裔設計師「婚紗女王」Vera Wang日前舉辦72歲生日派對，從公開的照片可以看到她身材纖瘦、皮膚緊緻，即使是坐在小鮮肉旁也絲毫不顯老態。然而當天作為Vera Wang好友，受邀出席的DKNY創辦人唐娜凱倫卻直接PO出未修圖的照片，只見照片中Vera Wang的眼眶凹陷，提眼肌無力，老態盡現，甚至連髮質都略顯粗糙，與先前的照片根本就不是同一個人，也讓網友驚呼，「原來這就是精修圖跟原圖的差異。」

現年72歲的Vera Wang（王薇薇）是美國著名的華裔設計師，她日前舉辦盛大的生日派對，並在Instagram公開活動照。當天她身穿一襲亮黃色禮服、披著一頭長直髮，穿梭在會場間，優美姿態完全看不出歲月的痕跡，吸引眾人目光。

DKNY創辦人唐娜凱倫（Donna Karan）作為Vera Wang的圈內好友，當天也受邀出席派對，不過事後她卻在自己的社交平台PO出兩人未經修圖的合照，只見照片中Vera Wang老態盡現，明明是同一天同一時候同一件禮服，卻很難讓人相信照片裡的人與先前的Vera Wang是同一個人。

事實上，Vera Wang雖然已經72歲，但因堅持運動且保養有加，因此也被視為是最強美魔女。從她Instagram中的各種美照也可以看出，Vera Wang擁有纖細手臂、瘦窄肩頸，完美身材再加上凍齡美貌一直都是所有女孩心目中的女神，但如今無P照曝光，驚人反差也引發部分網友反感。

網友認為，就算是Vera Wang現在的狀態與她的年齡相比，也已經算是保養非常得宜了，根本不須過度吹噓「美魔女人設」，替社會大眾帶來病態的審美觀念。

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