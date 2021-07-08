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社會 社會焦點 保障人權

不戴罩公園狂抽菸嚇壞人！他3度被開單　用「這個身分」嗆警

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一男子常出沒苓雅區某公園公園無罩抽菸，警方多次接到民眾檢舉，前往處理；男子被員警開單時還抱怨「抓遊民是要幹嘛！」經查，該男子確是街友，但對無罩抽菸「不聽勸」，警方只好依違反防疫規定開單告發，函報衛生局裁罰。

▲高雄男未戴口罩在公園抽菸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲一名男子在公園未戴口罩抽菸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄男未戴口罩在公園抽菸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲面對警方盤問男子未回應，反嗆「抓遊民是要幹嘛！」  （圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄苓雅某公園7日晚間被民眾發現有人遊蕩而且還沒戴口罩，得趕緊報警，警方到場後果真有一名男子沒戴口罩，且大搖大擺的抽菸，立刻上前盤查，經查這名51歲的余姓男子是這公園的常客，也因沒戴口罩這次已經是第三度遭警方掣單舉發。

這次被逮他的態度更是傲慢，認為員警是故意找他麻煩，在警方製作陳述意見表的過程中，余男不但拒絕回答員警的提問，還反嗆「抓遊民是要幹嘛！」，但員警不受影響，全程蒐證後依違反《傳染病防治法》取締告發。

據了解，余姓男子是名居無定所的街友，戶籍設於苓雅區戶政事務所，時常於公園內抽菸，或沒戴口罩吃東西等，造成附近居民恐慌，連到公園運動的民眾都會避而遠之，警方多次接到民眾檢舉前往勸導和開罰，但余男仍不聽勸，由於這是第三度遭舉發，警方表示，要依影響程度、是否故意以及經濟能力由主關機關審酌，最高可能從重開罰到1萬5千元。

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