快訊／與前妻吵架…他狂開10槍「擊斃2男」殺人罪起訴！檢怒求極刑

▲方男與前妻發生爭執，返家取槍折回現場，朝2男猛開10多槍，釀2死。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者戴若涵、許宥孺／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站旁公園3月7日發生槍擊案！一名方姓男子與簡姓前妻發生爭執後，竟返回住家取槍，朝吳男、劉男2人狂開數槍，見對方倒地還補多槍，導致2人多處臟器破裂、骨折身亡。檢方認為，方男殺意甚堅，視人命如草芥，依2個殺人罪將他起訴，並建請法院對被告量處最嚴厲之極刑，使其與社會永久隔離。

回顧整起事發經過，方男因曾對簡姓前妻家暴，又有財產、感情糾紛，經法院於2020年6月核發保護令在案。2021年3月7日傍晚5時46分左右，他違反保護令騎車到大樹區九曲堂火車站旁公園的土地公廟騷擾簡女，他見簡女不理會，便忿忿然騎車離去。

方男愈想愈心有不甘，竟返回住處取出手槍及各裝有10顆子彈的彈匣2個，返回土地公廟要找簡女，不巧碰上簡女男友吳男準備接人離開現場，方男便用台語嗆聲，「看什麼」等，2人隨即發生扭打，而在土地公廟經營練歌場的劉男見這幕，趕緊上前阻止，2人才分開。

怒不可遏的方男認為吳男、劉男袒護簡女，竟掏槍朝吳男多次近距離射擊，分別擊中吳男頭、胸、肩、背及左右手等處，見吳男倒地後還補槍，接著他再持槍追逐簡女，嚇得簡女當場失聲尖叫，並躲進練歌場內反鎖大門。

此時，方男見到躲在一旁偷看的劉男，便轉移目標，持槍追逐劉男，將人擊倒後，又上前對沒有抗拒能力的劉連開多槍，期間子彈用完了，他還重新上匣，擊中劉男左肩、左下背、左大腿及左臉頰等處。

最後方男見吳、劉兩人倒地不起，才倉皇騎機車逃逸。警方獲報到場後，將2人送往醫院搶救，但吳、劉仍因多處臟器破裂、骨折，傷勢過重宣告不治。

▲警方逮捕方男時，在他機車車廂內查獲作案槍枝、9發子彈和童軍繩。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方認為，方男殺意濃厚，視人命如草芥，犯罪手段極其兇殘冷血，都朝被害人頭部、軀幹射擊，顯然毫無人性，沒有留給被害人任何生機，犯後還屢屢指責被害人的不是，完全沒有檢討自己的行為，不僅對於槍枝來源無法如實交代，還否認有殺人之心，甚至辯稱，「雖然有對吳、劉開槍，但不知道打到哪裡、當時喝了酒什麼都不記得了」，還謊稱不知道有保護令。

檢方指出，方男泯滅人性，對社會保護網絡極具破壞性，且無教化遷善之可能，建請就2次殺人罪部分，對被告量處最嚴厲之極刑，使其與社會永久隔離；至於他所犯違反保護令、殺人未遂罪部分，惡性堪認重大，對簡女也顯見殘酷的惡意，請予以從重量刑；持有可發射子彈具有殺傷力手槍罪部分，請量處妥適之刑。