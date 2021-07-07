行政院啟動油價緩漲機制　3價格區「中油、政府最高吸收75%漲幅」

記者陳家祥／台北報導

近來國際原油價格上漲，影響到國內油價。為了減緩民眾所受到的影響，行政院設定緩漲機制，由政府及中油公司吸收部分漲幅，以減輕民眾負擔。根據規劃的三個油價區間與吸收漲幅，95無鉛汽油每公升介於30元至32.4元間，中油將吸收25%漲幅；介於32.5 至34.9 元間，中油將吸收50%漲幅；35元以上，政府及中油共同吸收75%漲幅，讓油價趨勢平穩。

針對外界關注油價及電價議題，行政院發言人羅秉成7日表示，有關電價部分，政院於上6月24日在院會通過之「紓困4.0精進作為」，其中6月的民生電價部分已進行緩調，不實施夏月電價，約有1000萬用戶受惠。

而就7月住宅用戶是否也不實施「夏月電價」，目前政院已請經濟部就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務負擔，以及疫情後續發展，進行整體評估。

至於油價，羅秉成強調，為避免國際原油價格大幅波動而連動影響國內油價大漲之問題，政府本已設定緩漲機制，由政府及中油公司吸收部分漲幅，以減輕民眾負擔。如95 無鉛汽油每公升介於30元至32.4元間，中油會吸收25%漲幅，介於32.5 至 34.9 元間，中油將吸收50%漲幅，35元以上，政府及中油共同吸收75%漲幅，讓油價趨勢平穩，不至於因為快速漲價而造成衝擊。

羅秉成指出，目前國內油價是依照浮動油價公式每週計算調整，近期國內油價持續調漲主要是受國際原油價格持續上漲所牽動，儘管如此，目前國內油價仍維持亞洲鄰近國家最低價，也就是油價不會高於日本、韓國、香港、新加坡。而政府也會持續關注國際原油價格以及疫情與經濟連動的趨勢，並採取妥善的應對措施，以減輕對民生造成的影響。