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【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

《天使搭橋》

文／張惠媛

「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動，致力於拉近兩岸學童的距離，年年安排台灣與大陸的小朋友進行深度交流互訪，讓孩子們經由「以文會友」，增進彼此的了解。早年來訪的多以福建地區的小朋友為主，2018年起，為擴大交流的規模，延伸到上海地區，也正式搭起台北、上海雙城小天使友誼的橋樑。

要消弭兩岸間的隔閡與偏見，孩子是最好的橋樑，而文化又是最佳的觸媒。東森文化基金會希望跳脫政治和意識形態，經由歌聲和舞蹈，也經由相互訪問，讓兩岸的孩子可以單純快樂的交朋友，也認識彼此的文化。2018年基金會邀請隸屬上海廣播電視台的上海小熒星藝校來到台北，隔年則由台灣小天使回訪上海，成功建構台北、上海雙城交流的平台。

大開眼界　也找到情感的連結

為接待上海小熒星藝校首次來訪，台灣派出木柵國小和薇閣小學的小朋友擔綱交流大使。就在農曆年前，來自上海的43位小天使飛抵台灣，木柵國小的小朋友負責到機場接機，一起展開四天三夜的學習之旅。第一站就前往台灣網路流量排名第一的「ETtoday東森新聞雲」參觀。到訪當天正巧是ETtoday的員工慶生會暨寵物日，小朋友們也感染了歡樂氛圍，一起切蛋糕，一起和寵物同框拍照。來自上海的小天使，對ETtoday的節目錄製流程、雲端直播科技和多元化的影音內容特別感興趣，各個都躍躍欲試。晚宴則是交流的重頭戲，由上海及台灣小天使擔任共同主持人，也分別秀出最拿手的才藝，同台較勁演出，讓現場來賓大呼過癮之餘，也直呼後生可畏。

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲小朋友參觀 ETtoday，看到自己登上直播新聞大呼驚喜。

上海小天使也應邀到薇閣小學當半日學生，體驗傳統舞獅、書法拓碑和說唱藝術，從寓教於樂的活動中感受中華文化的博大精深，也找到了彼此間的情感連結。木柵國小的小朋友則擺出茶席，用精緻的茶道待客，在啜飲清香回甘的茶湯中，上海小天使也把台灣特有的風土滋味收進心底。第一次來到台灣，上海小天使當然不能錯過台北「故宮博物院」和府城晶華的道地台菜，不但開了眼界，味蕾和心靈上也都獲得大大的滿足。

而最讓上海小天使永生難忘的是第一趟來就遇上規模6.2的地震。對台灣小朋友習以為常的地震，上海小天使卻是驚聲尖叫連連，尤其當晚夜宿較高樓層，讓他們親身體驗到劇烈的搖晃，是難得的經驗，也是機會教育的好時機。木柵國小的學務主任還特別為小天使們額外開課，講解地震來臨時應變逃生、防災避難的相關常識，也成為意外的收穫。

同台較勁　也種下友誼的種子

2019年則由東森基金會邀請30位桃園泰雅族和屏東排灣族的原住民小朋友，跨海到上海回訪。山裡的孩子第一次坐飛機來到五光十色的上海，是處處好奇也處處充滿驚奇。眾所矚目的晚宴演出，小熒星藝校拿出苦練多時的拿手絕活，小朋友們粉墨登場演出傳統戲曲，不但唱作俱佳，舉手投足之間更是架式十足。而台灣的原民小朋友則穿上傳統服飾，用嘹亮的歌聲和整齊有力的舞步，讓台下的觀眾大聲鼓掌叫好。這一夜，跨文化的火花相互激盪，真摯的情誼也在兩岸的天使心中滋長。用快樂寫下日記、用歡笑填滿回憶，一趟上海之旅，絕對值回票價，也足夠他們一生好好回味！

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲孩子們登台秀出拿手才藝，也用歌聲和舞蹈交朋友。

長年關注偏鄉教育的東森集團大家長王令麟，深感原住民的孩子需要的是更多的機會和更好的關愛，藉由「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動，他們有機會跨出國門，代表台灣站上表演舞台，因而開闊了視野，培養出強大的自信，而這也正是東森文化基金會堅持一屆屆持續辦下去的初衷。

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲天使搭橋，拉近兩岸的距離，這樣的活動東森還會持續辦下去。

滿滿的行程、滿滿的行囊、滿滿的收穫，人生就是一段充滿冒險與驚奇的學習之旅。台灣與上海的小天使們，擁有彼此的祝福，也期許未來再相會。相信美好的友誼的種子，已經在他們心中萌芽。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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