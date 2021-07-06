人夫辦完離婚反悔秒提告！妻勾新歡拍婚紗⋯甜喊「我的天菜」賠慘

▲江男反悔離婚，提告確認婚姻關係後，發現妻子與新歡拍婚紗照，提告求償50萬。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台中報導

江姓男子2019年10月間與莊姓妻子辦理離婚後反悔，除了提告莊女盜刻他的印章，還提起確認婚姻關係訴訟，法院事後判2人婚姻關係存在。不過，江男控訴，婚姻關係確認判決出爐後，莊女卻隨後與一名賴姓男子拍攝婚紗照，還上傳Instagram互稱老公、老婆，侵害他的配偶權，要求莊女賠償50萬元。日前法院判江男獲賠20萬為適當，可上訴。

判決指出，江男與莊女2009年結婚，育有2子，2人2019年10月17日曾到戶政事務所辦理離婚，不過江男事後反悔，隔年4月赴台中地檢署申告「莊女盜刻他的印章」，聲稱當時並未同意離婚等語，還另外提起婚姻關係確認訴訟。不料，雙方婚姻關係確認判決於2020年9月8日出爐後，江男發現莊女竟於同月22日與賴男拍攝婚紗照，還上傳Instagram，且2人互以老公、老婆相稱，侵害他的配偶權，故向莊女提告求償50萬元精神撫慰金。

莊女辯稱，她與賴男為相識多年好友，平時兩人在好友間、社群網路上常以「夫妻」作為嬉鬧之暱稱，現今社會有很多外拍活動或者應廠商邀約而拍攝宣傳照的情事，且欠缺擁抱、親吻或者親密對話記錄等事證，難以就社群網路上的婚紗照認定有侵害配偶權；況且她與江男是有離婚真意，只因程序事項才沒完成離婚手續，發文日當天判決也尚未確定。

法官調查，莊女於2020年9月21日收到判決通知，雙方並未上訴，同年10月16日全案確定，因此莊女當時應知悉「婚姻關係存在」；然而，從照片中可見到，賴男與莊女環擁、莊女則將左手搭在賴男肩膀上，並由賴男親吻莊女，留言處亦可見到賴男留言「我的天菜老婆，喜歡我給你安排的驚喜嗎」，而莊女回「辛苦了老公，你賺錢不容易，我不缺什麼，我也能自己賺，別累壞身體了」。

綜上法官認為，莊女與賴男行為已逾越配偶權，審酌兩造情況後，判莊女賠江男20萬元為適當，全案仍可上訴。

不過，值得注意的是，江男反悔離婚提告莊女「盜刻印章」部分，經調查，雙方當時在戶政事務所時，確實是合意情況下，簽署離婚協議書，因此莊女事後獲不起訴處分；反倒江男則因誣告莊女，被依誣告罪，判刑4月，得易科罰金12萬。