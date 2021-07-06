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準備撈金！「5星座」下半年正、偏財都旺爆　水瓶買彩券易中大獎

▲▼有錢。（圖／pakutaso）

▲2021下半年財運最好「5星座」，可望大撈一筆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

2021已迎來下半年，許多人都希望能夠脫離疫情的苦悶迎來好運。知名命理專家小孟老師在臉書分享，「金牛、摩羯、水瓶、處女、雙魚」5星座下半年財運最好，不僅事業順利，正財、偏財都很旺，連投資都能大撈一筆。

第五名：金牛座

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只要金牛朋友有心，下半年不管是業績上或是打工賺外快，都能得到不錯的收入，因為你們的信念很強又有鐵一般的毅力，所以好運會因為你的努力而發生，可以用力賺錢不顧忌。下半年容易買到優惠價，就是剛好在最優惠促銷的時刻購買商品，可以說是好運氣。

▲▼ 錢進來、發大財！2019旺到怕的尾牙＆新年開運密技。（圖／Pixabay）

▲金牛座下半年不管是在工作上或是業外，都會有很好的收入。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第四名：魔羯座

前段時間在忙的案子下半年也會有顯著的成長，你們付出多少就會得到多少收入。在財運方面會有很多賺錢的新點子，不管是經營網路商城，或是跟朋友做一些有興趣的事情，都會讓你看到商機，如果成本考量上風險在三成以內就可以考慮著手進行，若要與人合作可以挑選老實穩重者佳。

第三名：水瓶座

下半年對於水瓶而言，可以突破困境，越走越順。最先來臨的是抽獎場合上，擁有某種程度的好運，所以水瓶座要好好惜福，等到好事來的時候，自然而然你就知道是什麼了。

額外的投資理財，藉由經驗換得專業，看懂投資方向與時機，賺到機會財，連買彩券也能靠人際關係贏得好運，利用合資擴大中獎機率，正偏財都將因為專業而提升。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲水瓶座的人，下半年不管在抽獎場合或是買彩券，都能中大獎。（示意圖／www.pakutaso.com）

第二名：處女座

偏財運旺的處女們，下半年很幸運的將會美夢成真，有機會贏得大獎，博得好彩頭。處女座座吉星入偏財宮的正財運也很旺，若是有自己的事業或是業務打拼的族群，下半年開始名聲漸漸遠播之後，很多人會開始認識你，有名也有利，錢財自然跟著旺。工作能力穩定，投資精準有獲利，果斷不遲疑勇敢一拚，正偏財都很有看頭。

第一名：雙魚座

雙魚座下半年投資有賺，小錢越積越多，財水不斷湧入，中獎機率大，就像天上的流星如錢幣般直接掉落你的口袋，你只需趕緊存入戶頭即可，疫情之後打牌手氣很好，能夠賺到很多錢。

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