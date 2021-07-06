8月前全滿房！觀光業憂旅遊潮盼「先打疫苗」　交長：納唐鳳系統

▲觀光業者認為，解封後將迎來一波報復性旅遊潮，因此第一線人員應優先接種疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

近日國內疫情逐漸和緩，每日新增案例均低於百人，指揮中心目前規劃將於7月12日解除第三級警戒。有觀光業者反應，解封後勢必迎來一波報復性國旅潮，許多旅宿8月前都已訂滿房，第一線人員有必要優先接種疫苗。交通部則表示，觀光業者將納入唐鳳疫苗系統內，由指揮中心專案處理。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽指出，太平山莊7、8月訂房都已全滿，從他國經驗來看，等到解封後勢必迎來報復性旅遊潮，屆時第一線接待人員會面臨大量的遊客接待，染疫風險極高。

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李奇嶽表示，國際上許多國家在解除封鎖後湧出大量遊客，過沒多久又再度面臨疫情爆發，並再度封鎖，從此可知第一線接待人員施打疫苗的迫切。還有日月潭民宿業者指出，即使疫情降級、解封，觀光從業人員在無疫苗防護狀態下，簡直是冒生命危險在掙錢。

對此，交通部長王國材表示，交通部目前已爭取到第一線的運輸人員優先接種疫苗，也已開始施打，至於觀光人員，由於距離解封還有一段時間，急迫性相對較低，因此除了65歲以上長者可優先施打外，其餘都會納入唐鳳疫苗預約系統內，不會再由交通部處理。觀光局則表示，旅館業者有透過公會發函爭取先打疫苗，日前也已將公會意見提報指揮中心。