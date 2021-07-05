和美實業暖贈防疫面罩　黃偉哲：共同守台南護防疫第一線人員

▲台南和美實業有限公司捐贈3300具防疫面罩，黃偉哲市長在社會局長陳榮枝陪同下代表接受，頒發感謝狀感謝守護台南防疫第一線人員健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



防疫工作持續至今，台南市長黃偉哲持續強調「公私協力，齊心防疫」的理念，獲許多在地企業及組織響應，台南在地善心企業和美實業有限公司也響應此理念，特別捐贈3300具防疫面罩，黃偉哲5日在社會局長陳榮枝陪同下代表接受，頒發感謝狀感謝鄭佳和總經理熱心公益，守護台南防疫第一線人員健康安全。



市長黃偉哲表示，防疫期間深深感受到市民團結的力量與溫暖，他特別感謝和美實業有限公司主動展現社會企業責任，捐贈防疫面罩給予防疫前線的人員多一層防護。和美實業有限公司從去年迄今，已默默行善捐贈自家生產防疫面罩予衛生醫療單位、教育單位、機場等多單位使用，累計逾6萬具，和美實業有限公司為善不欲人知，低調做公益令人感動，應該讓更多人知道。黃偉哲十分感謝和美實業有限公司為這片土地付出，也感謝防疫第一線人員堅守崗位，同時再次宣示市府與市民齊心抗疫的決心。





和美實業有限公司鄭佳和總經理表示，和美實業為對抗疫情全新開發防護面罩，面對今年疫情來勢洶洶，全台亟需防疫物資，有感於防疫第一線人員需直接面對民眾，屬高感染風險族群，因此將公司生產線全部轉作防疫面罩來力挺防疫第一線人員，希望能提供防疫第一線人員齊全裝備，以減少感染風險，同時支持市府團隊防疫工作，盼能為防疫盡一份心力，共同守護我們的城市。



社會局表示，和美實業有限公司捐贈的3300具防疫面罩，將提供給各區公所以及社工等地方基層防疫人員，避免第一線防疫人員因近距離與民眾接觸而有感染的風險。社會局為照顧出入行動不便長者施打疫苗，聯結台南市33家日照中心提供46輛日照交通車，運用37輛復康巴士，接送長者至施打疫苗地點，並安排社工人員協助支援各區公所接送服務，截至7月4日止，復康巴士接送422名身障長輩，計388趟次；日照交通車接送809名高齡長者，計488趟次;社工人員共出勤204人次。

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