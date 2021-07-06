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情書內容曝！人妻學生告白教授：下輩子當你老婆　元配氣炸罹罕病

▲桃園市杜姓男子前年中風倒臥在床，妻子從其手機查出竟同時與2女交往，甚至還贈送小三豪宅怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林女寫給黃男的情書被元配發現。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名黃姓男教授的妻子在家中發現，竟有林姓人妻學生寫給丈夫的情書，包括「對了！我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人，對您來說您可是我出軌的人，愛上您後，我沒再愛上別人」等文字，氣得對兩人提告求償51萬元。法官判兩名被告賠償20萬元。

根據判決，元配和黃男結婚多年，她指控，兩人趁她陪同孩子出國留學，長時間居住於美國，無法確切掌握他們行蹤機會展開交往，並持續有各種親密行為；她於2019年7月回台就醫，才於同年8月間於家中，發現多張林女親筆書寫給丈夫的情書。

情書內容包括，「對了！我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人，對您來說，您可是我出軌的人，愛上您後，我沒再愛上別人」、「肉體也一樣沒有別人，有的話那就只有我所虧欠的人，我先生」、「在等待小孩的時間想您」、「謝謝你那麼愛我，如此真切無私，我愛你，這是真心話，謝謝你…和你在一起，也是因為我的自私，我自私地享受不應該屬於我的美好…」、「若可以承諾，我下輩子當你的老婆…我依然戴著我們的戒指。」

▼林女寫道，「對我先生來說，我才是壞女人。」（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

元配說，林女更曾在生病後主動寫信給她，承認與她的丈夫外遇行為，「很冒昧寫信給您，覺得許多事情需要勇敢去面對…現在我將收到的唯一禮物歸還，以做個了結。同時也將老師的LINE及電話封鎖…我承認以前我錯了…」

元配控訴，婚後對家庭盡心盡力，對於家庭照顧有加、責任感重大，更陪同子女離鄉背井至美國生活，總是犧牲自我成全家庭，知道丈夫和林女侵害其配偶權後，夜夜難眠，難以接受，更因此罹患罕見疾病，因此求償51萬元。

對此，林女辯稱，和黃男僅止於「書面愛意」，與事實上發生性行為仍屬二事，侵害配偶權之程度顯然不高，斟酌兩造資力、社會地位，原告請求51萬元顯然過高，自應酌減至5萬元以下方屬合理。

黃男則辯稱，自己都不知道有情書這樣的東西，他對家庭盡心盡力，雖曾帶林女去看展覽，但否認有將她帶回家；他承認對林女有情感捲入，但沒有超過情感以外之情。

台中地院法官認為，被告間如男女朋友交往之友好，勢必對原告婚姻生活維持產生嚴重衝擊及破壞；兩名被告過從甚密男女交往行為，已逾越社會一般通念所能容忍範圍，審酌雙方身分地位、教育程度、經濟能力，判賠20萬元。全案可上訴。

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