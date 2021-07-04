　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖瞬間！女過馬路一轉頭　驚見「大卡車撞向她」慘叫奔逃

▲▼ 英國女子被大卡車直直撞上 。（圖／翻攝自推特）

▲女子走到路中央之後，才發現大卡車司機已經踩下油門，直直朝她駛來。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國西約克郡1日下午街頭出現驚險一刻，一名女子過馬路的同時，在同個路口的大型卡車也起步，就這樣直接撞向她。監視器畫面顯示，女子當時放聲尖叫，拔腿向前方狂奔，只為逃離被輾壓的命運，所幸最終卡車停了下來，並未造成傷亡。

綜合太陽報等英媒報導，事發於西約克郡巴特利（Batley），當時該名女子手上拿著許多袋子，正準備過馬路，在等待數輛轎車通過後，邁出步伐通過十字路口。但就在此時，路口一輛載運碎石的大型卡車也剛好起步，直直撞向她。

依據監視器畫面，當時女子已經走到路中央，這才發現大卡車司機已經踩下油門，在微微轉頭發現車身即將撞向她之際，當場放聲尖叫並朝車輛行駛的方向狂奔，手中購物袋也掉在地上。

▲▼ 英國女子過馬路差點被撞。（圖／翻攝自推特）

一旁身穿背心的男子在聽到尖叫聲後，朝著卡車的方向前進，另名路人見狀則是趕緊示意司機停下車子。

所幸最終卡車停了下來，女子也安全逃離被輾壓在車輪下的命運，司機下車走向該名女子，似乎是在為了剛剛發生的意外道歉。分析指，該名女子當時與車子之間的距離相當近，因此司機很有可能沒有看到她。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

卸妝神水！BIODERMA舒敏高效潔膚液特價849元

ET快訊
施打率太可怕！高雄3天接種7萬多劑疫苗　他分析高效4原因
獨／酒店妹窗邊求援　他直擊喬友大火索2命！讓人毛爆
快訊／菲律賓軍機墜毀　機上85人生死不明
受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次
快訊／批北市不疫調不匡列　台大醫施景中道歉了！
每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆：為何要一起關
悶壞！八里左岸周末湧人潮　民眾不戴罩開吃美食挨罰
婆婆含恨拔管落淚！　許聖梅悲慟「3大姑冷漠拒送終」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與金正恩尬射彈！南韓研發SLBM「試射成功」　全球第8國擁潛射技術

中國疫苗外交難獲東南亞信任　「捐贈有目的性」越南接受意願最低

快訊／菲律賓軍機墜毀「機上載85人」　觸地起火最新畫面曝光

車禍現場「屍袋動了」詭異影片曝光！　警急打開驚見「復活」1幕

千名警消自衛隊出動！熱海土石流2死20失蹤　大雨讓搜救一度中斷

熱海土石流吞沒130民宅！　倖存者淚憶：鄰居跑出來就被沖走了

恐怖瞬間！女過馬路一轉頭　驚見「大卡車撞向她」慘叫奔逃

這才叫紓困！南韓8成民眾「每人可領25萬韓元」　最快8月發放

日熱海市猛暴土石流！最新空拍影片曝　「泥水直衝山下」民宅慘毀

奧克蘭動物園開打新冠疫苗！老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

與金正恩尬射彈！南韓研發SLBM「試射成功」　全球第8國擁潛射技術

中國疫苗外交難獲東南亞信任　「捐贈有目的性」越南接受意願最低

快訊／菲律賓軍機墜毀「機上載85人」　觸地起火最新畫面曝光

車禍現場「屍袋動了」詭異影片曝光！　警急打開驚見「復活」1幕

千名警消自衛隊出動！熱海土石流2死20失蹤　大雨讓搜救一度中斷

熱海土石流吞沒130民宅！　倖存者淚憶：鄰居跑出來就被沖走了

恐怖瞬間！女過馬路一轉頭　驚見「大卡車撞向她」慘叫奔逃

這才叫紓困！南韓8成民眾「每人可領25萬韓元」　最快8月發放

日熱海市猛暴土石流！最新空拍影片曝　「泥水直衝山下」民宅慘毀

奧克蘭動物園開打新冠疫苗！老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」

「同事廁所說我壞話」怎辦？　蔡尚樺高EQ反擊：憑什麼要我們忍耐

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

鄧愷威先發挨轟丟6分　陳聖平雙安連7場上壘

首次還原319槍擊案後神秘微笑　邱義仁：表情只是尷尬

游錫堃賀美國國慶　感謝協助台灣增強國家防衛、提供疫苗資源

一路快走！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　影響時程出爐

性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

影／鄭亨敦硬叫《我結》暱稱「果凍」！太妍爆氣大吼：不准提到我

與金正恩尬射彈！南韓研發SLBM「試射成功」　全球第8國擁潛射技術

施打率太可怕！高雄3天7萬多劑疫苗接種　史哲分析高效率4原因

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

恐龍級「婚活殺手」！騙婚燒炭得手數億

日本贈300萬劑疫苗 鞏固友台太平洋島國抗衡中國

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

13歲男打輝瑞過世　解剖發現心臟腫大

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

遊日回台高燒住院！才知「誤闖恐怖禁地」GG了

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面