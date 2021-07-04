玩三鐵擦火花！人夫機車上吻人妻　被告撇「不是她」…慘遭車牌打臉

▲新北人夫在機車旁吻人妻，被對方丈夫拍照提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北人夫阿宏（化名）從事三鐵運動，因而結識人妻小君（化名），2人進而發展出婚外情，還互稱公婆。正宮事後抓包，小君以10萬元和解後承諾不再與阿宏往來，但卻還藕斷絲連，甚至當街在機車上擁吻，而這次則被小君丈夫發現，怒向阿宏提告求償。法院審理後，判阿宏得賠償30萬元。全案可上訴。

根據判決，身為自營商的阿宏2019年間因為三鐵運動而結識同好小君，2人相談甚歡，進而發展出婚外情。直到隔年，阿宏妻子發現2人姦情，氣得對小君提告，而小君也以10萬元阿宏妻子達成和解，並承諾不再與阿宏往來，若違反則必須按次賠償10萬元。

小君丈夫一直到阿宏妻子提告，才驚覺自己被戴綠帽，於是暗中蒐證，發現小君和解後仍持續與阿宏藕斷絲連，甚至當街擁吻，還在電話中互稱老公、老婆，小君丈夫當場氣炸，認為阿宏讓他戴綠帽，還因此被人蔑視、嘲笑，憤而對阿宏提告求償120萬元。

對此，阿宏矢口否認姦情，堅稱自己與小君只是一般朋友關係，且痛批小君丈夫非法蒐證。阿宏還說，小君丈夫所提供的親吻照片畫面模糊，完全看不出女方的面容，因此拒絕賠償。

不過，法官審理後認為，2人的對話紀錄中，阿宏確實稱小君「老婆」，顯見2人有親密交往的關係，再者，小君丈夫所提供的照片中，女子乘坐在機車上，而阿宏則站立於機車旁與女子親吻，雖照片並沒有拍到女子容貌，但車牌卻露了餡，經查後該機車確實是小君所有，因此最終判阿宏應賠償30萬元。全案可上訴。