漏夜排殘劑預約奪「正取1」　男大生花13個半小時：不挑疫苗

▲花蓮男大學生早上7點30分即到現場登記，成為開放預約殘劑的第一名預約者。（門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣3日起連續5天，同步在13鄉鎮市23處接種站為65歲以上原住民、75歲以上長者接種莫德納疫苗，門諾醫院位在吉安國小的接種站，3日預計有715位長者施打，由於施打秩序良好，一個上午已有超過350位的預約長者完成施打，78歲的陳姓阿公在兒子的陪伴下完成接種，開心的說，這樣就多了保護力，自己安心，子女也放心。而花蓮一名男大生，漏夜排了13個半小時，終於在早上7點30分簽下姓名，成為花連開放預約殘劑的第一人。

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▲男大學生早上7點30分完成登記，成為開放預約殘劑的正取1。

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。





吉安國小是花蓮縣內長者預約施打疫苗最踴躍的接種站，預約率高達102.1％，為了讓長輩順利完成疫苗施打，門諾醫院共調度了超過50位的同仁在現場協助報到、引導、以及填寫資料與說明。許多長輩在子女的陪同下前往，坦言內心雖然會緊張，但看到醫生詳細的問診以及護理師細心說明施打後要注意的事項，真的安心許多。

77歲的吳姓阿嬤與80歲的先生在子女的鼓勵下一起來施打疫苗，吳姓阿嬤說，要打莫德納內心很開心，同時早已備妥退燒藥以備不時之需，相信打了疫苗多了一份保護力，就算真的不小心感染新冠肺炎，也不會馬上成為重症，她鼓勵其他符合資格尚未預約的民眾，趕快完成施打。而另一位78歲的陳姓阿公與妻子在兒子的陪同下前往施打，兒子表示，原本父親因為看了很多因疫苗施打後造成不適的新聞報導，而不願意施打，所幸經由子女不斷的勸說及其他親友的鼓勵，才順利完成今天的疫苗注射。在現場休息了約20分鐘後，身體沒有任何不適，陳姓阿公露出的安心的笑容，還不忘叮嚀一旁妻子，回家後要多喝水。

除了現場長者疫苗的注射，住在吉安的20歲劉姓男大生，2日晚間6點就提前到吉安國小接種站排打殘劑，成為今天早上7點30分開放預約殘劑的第一人，他說，因為常出門，長時間下來還是會擔心染疫風險，覺得施打疫苗才有保障，原則上不挑疫苗，「只要有疫苗就打！」期待最後能接到醫護人員的施打通知。

▲花蓮縣長徐榛蔚及吉安鄉長黃淑貞到施打現正場關懷致意。



門諾醫院表示，計有715人預約施打，結至中午已有366位長者完成接種，包括縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞也都親自到現場視察施打情形。門諾醫院家醫科主任黃煒霖提醒，疫苗注射後記得多休息、多喝水，少部分人會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，如果發燒溫度過高，可服用相關退燒藥物緩解，其發燒如果超過兩天或是反覆發燒者，建議回到醫院由醫師進行評估。

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