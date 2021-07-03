　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漏夜排殘劑預約奪「正取1」　男大生花13個半小時：不挑疫苗

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。（門諾醫院提供，下同）

▲花蓮男大學生早上7點30分即到現場登記，成為開放預約殘劑的第一名預約者。（門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣3日起連續5天，同步在13鄉鎮市23處接種站為65歲以上原住民、75歲以上長者接種莫德納疫苗，門諾醫院位在吉安國小的接種站，3日預計有715位長者施打，由於施打秩序良好，一個上午已有超過350位的預約長者完成施打，78歲的陳姓阿公在兒子的陪伴下完成接種，開心的說，這樣就多了保護力，自己安心，子女也放心。而花蓮一名男大生，漏夜排了13個半小時，終於在早上7點30分簽下姓名，成為花連開放預約殘劑的第一人。

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。（門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男大學生早上7點30分完成登記，成為開放預約殘劑的正取1。

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。（門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。（門諾醫院提供，下同）
 
吉安國小是花蓮縣內長者預約施打疫苗最踴躍的接種站，預約率高達102.1％，為了讓長輩順利完成疫苗施打，門諾醫院共調度了超過50位的同仁在現場協助報到、引導、以及填寫資料與說明。許多長輩在子女的陪同下前往，坦言內心雖然會緊張，但看到醫生詳細的問診以及護理師細心說明施打後要注意的事項，真的安心許多。

77歲的吳姓阿嬤與80歲的先生在子女的鼓勵下一起來施打疫苗，吳姓阿嬤說，要打莫德納內心很開心，同時早已備妥退燒藥以備不時之需，相信打了疫苗多了一份保護力，就算真的不小心感染新冠肺炎，也不會馬上成為重症，她鼓勵其他符合資格尚未預約的民眾，趕快完成施打。而另一位78歲的陳姓阿公與妻子在兒子的陪同下前往施打，兒子表示，原本父親因為看了很多因疫苗施打後造成不適的新聞報導，而不願意施打，所幸經由子女不斷的勸說及其他親友的鼓勵，才順利完成今天的疫苗注射。在現場休息了約20分鐘後，身體沒有任何不適，陳姓阿公露出的安心的笑容，還不忘叮嚀一旁妻子，回家後要多喝水。

除了現場長者疫苗的注射，住在吉安的20歲劉姓男大生，2日晚間6點就提前到吉安國小接種站排打殘劑，成為今天早上7點30分開放預約殘劑的第一人，他說，因為常出門，長時間下來還是會擔心染疫風險，覺得施打疫苗才有保障，原則上不挑疫苗，「只要有疫苗就打！」期待最後能接到醫護人員的施打通知。

▲▼門諾醫院負責的吉安國小接種站，施打秩序良好，一個上午已有超過350位長者完成施打。（門諾醫院提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚及吉安鄉長黃淑貞到施打現正場關懷致意。
 
門諾醫院表示，計有715人預約施打，結至中午已有366位長者完成接種，包括縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞也都親自到現場視察施打情形。門諾醫院家醫科主任黃煒霖提醒，疫苗注射後記得多休息、多喝水，少部分人會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，如果發燒溫度過高，可服用相關退燒藥物緩解，其發燒如果超過兩天或是反覆發燒者，建議回到醫院由醫師進行評估。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
女童眼睛裡有「狂扭眼屎」　母一看嚇傻！抓出3隻
入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領
正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起
海霸王也難撐！西門町會館休業　求「免」租金
一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　11足跡
學生也能打！BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少
祈家威染怪病瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光！
陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1
快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模
接種莫德納11大常見副作用曝！　發燒48小時↑＋呼吸困難速就
長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　她哀嘆被疫情害
快訊／黑箱疫苗風波延燒　北市科長、股長遭調職
快訊／北市強制被匡列者要篩檢　否則依法處3千到1萬5元
老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送溫朗東白花！林佳新嗆「不長眼的白爛」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」16萬人瘋搶莫德納

漏夜排殘劑預約奪「正取1」　男大生花13個半小時：不挑疫苗

一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　4足跡曝

祈家威染怪病！瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光

陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1

台南嬤AZ沒打卻接種莫德納隔天亡　家屬悲慟拒解剖：完整送她一程

接種莫德納11大常見副作用曝！發燒48小時↑＋呼吸困難速就醫

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

送溫朗東白花！林佳新嗆「不長眼的白爛」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」16萬人瘋搶莫德納

漏夜排殘劑預約奪「正取1」　男大生花13個半小時：不挑疫苗

一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　4足跡曝

祈家威染怪病！瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光

陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1

台南嬤AZ沒打卻接種莫德納隔天亡　家屬悲慟拒解剖：完整送她一程

接種莫德納11大常見副作用曝！發燒48小時↑＋呼吸困難速就醫

醫師尪在確診病房第一線抗疫！　女星「上衛福部留言」無奈曝分居

送溫朗東白花！林佳新嗆「不長眼的白爛」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

何冰嬌減肥8公斤首度挑戰東奧　「嚐到甜頭會堅持下去」

這是少林足球魔鬼隊？巴西前鋒飛踹對手頭部　遭批「殺人兇手」

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」16萬人瘋搶莫德納

海霸王也難撐！西門町會館休業中　發函房東求「免」租金

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

快訊／今增76例「北市比新北多1倍」

陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

即／屏東擴大篩檢！結果全出爐

即／離婚夫妻同住雙雙確診！感染源曝

台致死率高！他「越想越不對勁」

712解封恐生變　專家質疑「柯」學精神沒邏輯

北市三大批發市場採檢「確診逾200例」環南市場111人

更多熱門

相關新聞

BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少年是利多

BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少年是利多

台積電、永齡基金會代表台灣向BNT德國原廠洽購1000萬劑疫苗有重大進展，在6月25日完成專案授權後，已經和BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，BNT疫苗有望在8、9月進口。對此，柯文哲說，BNT進口，最大影響應該是12到18歲的青少年。

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模篩檢

快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模篩檢

台南85歲婦人疑打疫苗過世行政相驗

台南85歲婦人疑打疫苗過世行政相驗

快訊／黑箱疫苗風波　科長、股長遭調職

快訊／黑箱疫苗風波　科長、股長遭調職

關鍵字：

長者施打莫德納男大學生預約殘劑疫苗新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面