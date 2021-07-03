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中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭，外型亮麗，掀起關注。（翻攝CCTV）

▲共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭，外型亮麗，掀起關注。（圖／翻攝CCTV）

圖、文／鏡週刊

中共百年黨慶慶祝大會昨（1日）盛大舉行，由4名共青團成員帶領少年先鋒隊成員，在7萬多人面前共同朗誦獻辭，其中一名領頌的正妹，因外型亮眼，加上領頌時鏗鏘有力，引發關注，隨即該正妹就被神到相關背景，才知道原來從小到大都是校園風雲人物。

該正妹因為外型亮麗，引發網友關注，據《錢江晚報》報導，馮琳身高170公分、45公斤，來自於浙江嘉興，目前就讀於中國傳媒大學播音與主持藝術專業三年級，從小到大都是校園風雲人物，不僅是學霸，文筆也相當好，這次共產黨成立100週年大會的朗誦，更從1千多人參加培訓中，獲得最終4領誦名額其中一人。

馮琳就被神到相關背景，才知道原來從小到大都是校園風雲人物。（翻攝CCTV）

馮琳看似文靜柔弱，在準備藝考同時，也沒放棄文化課，透露「選考時，她報了物理，這樣哪怕藝考不上，正常高考也能有更多選擇。」高考放榜後，更以語文單科高成績，在學校名列前茅，目前是學校金帆舞蹈團的團長。

正妹馮琳從小美到大。（翻攝自錢江晚報/CCTV）

現年22歲的馮琳，外型亮麗，從小美到大，因在百年黨慶慶祝大會領誦，一炮而紅，隨即掀起討論，讓不少網友紛紛直喊，「真的很正」「長相大器，目光堅定 氣場強大，太會選人了」「好仙」「氣場好強大」。


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