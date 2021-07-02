　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

不少鄉民認為「Queenta」郭乃維是「最胸國文老師」。（翻攝自mqueenta IG）

圖文／鏡週刊

表現性感的方式百百款，曾任補教業國文老師的「Queenta」郭乃維，在PTT表特板上雖然被封為「最胸國文老師」，但她昨（1日）身穿「門戶洞開」洋裝，豪放露出南半球，還稱這是一張「質感辣照」，認為「火辣不等同低俗」。

Queenta昨（1日）在IG上PO出照片，可以看到她身穿質料服貼的深綠色洋裝，包覆住完美身材，然而這款洋裝不只頗有質感，剪裁也相當大膽，中間縷空一大塊，讓Queenta的火辣「南半球」露出來。

Queenta也發文表示，「看過太多為了博取關注而裸露的裸露，擔心大家會把辣和低俗劃上等號，而讓更多女性對性感卻步，所以我致力於詮釋，所謂的『質感辣』。」還說看久了覺得自己像粽子。Queenta在文末中也說：「我盡量不要太辣。」但粉絲看到她的照片之後，直呼凍未條。

[廣告]請繼續往下閱讀...
Queenta昨（1日）分享「質感辣照」。（翻攝自mqueenta IG）

不少粉絲都在底下留言，「超辣！」「撐得起這種剪裁的衣服，真的很厲害。」「老師不需要露太多啦，這樣就很完美了！」還有粉絲呼應Queenta的玩笑，稱「這是一粒沒包好的粽子！」「這顆粽子加了東泉辣醬嗎？有夠辣。」也肯定她的「質感辣」，認為：「你就是最有質感的那種性感！」

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queenta Kuo（@mqueenta）分享的貼文


更多鏡週刊報導
連線專家女助理「沒穿露雙球」　畫面秒切！主播尬笑：技術性問題
正妹夾蛋入嘴「筷子詭異扭曲」　遭批特效修很大！親傳原況影片
迪士尼「茉莉公主」轉戰成人裸模　月收近百萬：我讓更多人快樂！

ET快訊
環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染
LIVE／料理之王2　三搶一席位爭奪賽
台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩
漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打
正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言
郭台銘採購BNT疫苗有譜！傳永齡基金會、上海復星醫藥已簽署文
環南市場染疫「無症狀多」嚇到柯文哲　萬華將做普篩殲滅黑數

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

接15杯大單「沒買袋子」　外送員嘆：不要把我們當超人！

喬友大樓惡火9小時！王惠美鐵腕：鑑定結構「危公安強制拆除」

關渡醫院院長積極防疫　企業主響應捐贈四套加護病房維生系統

嗆爆林昶佐！環南自治會長林勝東再發聲：別為一己之私落井下石

新竹女台北住院染疫！陪病、家屬4匡列　同房病友確診她也中

快訊／環南市場警示簡訊開始發送！18:30起送出8萬多則

超方便！台中孕媽咪注意　311家醫療院所都能打疫苗了

裝單身？「這些星座」不願放閃低調原因曝

北市疫爆效應？竹市莫德納開打　按列冊來556人「回流補打922人」

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

接15杯大單「沒買袋子」　外送員嘆：不要把我們當超人！

喬友大樓惡火9小時！王惠美鐵腕：鑑定結構「危公安強制拆除」

關渡醫院院長積極防疫　企業主響應捐贈四套加護病房維生系統

嗆爆林昶佐！環南自治會長林勝東再發聲：別為一己之私落井下石

新竹女台北住院染疫！陪病、家屬4匡列　同房病友確診她也中

快訊／環南市場警示簡訊開始發送！18:30起送出8萬多則

超方便！台中孕媽咪注意　311家醫療院所都能打疫苗了

裝單身？「這些星座」不願放閃低調原因曝

北市疫爆效應？竹市莫德納開打　按列冊來556人「回流補打922人」

《鬼滅之刃》善逸聲優確診新冠肺炎！經紀公司：正調查密切接觸者

再貴的乳霜也沒用！日本專家曝3種「加速衰老」食物　愛喝飲料也中

美童軍總會與「6萬性侵受害者」和解　擬賠8.5億美元

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

金管會爭取8萬名金融前線人員「先打疫苗」　發函指揮中心未獲同意！　

蕭亞軒揭開被狗咬傷疤：我不喜歡我這個樣子　復原等5個月陷低潮

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

熱狗大陸Long Stay五個月　爆參加男版《乘風破浪的姐姐》

生活熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

最猛記者會！網見林昶佐臉部變化嗨爆

環南市場41人陽性！網狂抖完蛋：712不指望了

林昶佐遭洗臉　鄉民驚呆：超丟臉

環南爆41確診「台北今+29」　陳時中曝原因

自治會長「就捧懶的呀」！林昶佐被慘電6波失神

陳時中：別爭吵！守住這波就會贏

即／曾和親友9人吃飯　新北確診女高雄足跡史曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面