最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

圖文／鏡週刊

表現性感的方式百百款，曾任補教業國文老師的「Queenta」郭乃維，在PTT表特板上雖然被封為「最胸國文老師」，但她昨（1日）身穿「門戶洞開」洋裝，豪放露出南半球，還稱這是一張「質感辣照」，認為「火辣不等同低俗」。

Queenta昨（1日）在IG上PO出照片，可以看到她身穿質料服貼的深綠色洋裝，包覆住完美身材，然而這款洋裝不只頗有質感，剪裁也相當大膽，中間縷空一大塊，讓Queenta的火辣「南半球」露出來。

Queenta也發文表示，「看過太多為了博取關注而裸露的裸露，擔心大家會把辣和低俗劃上等號，而讓更多女性對性感卻步，所以我致力於詮釋，所謂的『質感辣』。」還說看久了覺得自己像粽子。Queenta在文末中也說：「我盡量不要太辣。」但粉絲看到她的照片之後，直呼凍未條。

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不少粉絲都在底下留言，「超辣！」「撐得起這種剪裁的衣服，真的很厲害。」「老師不需要露太多啦，這樣就很完美了！」還有粉絲呼應Queenta的玩笑，稱「這是一粒沒包好的粽子！」「這顆粽子加了東泉辣醬嗎？有夠辣。」也肯定她的「質感辣」，認為：「你就是最有質感的那種性感！」

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