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彰化惡火4死　竹縣突襲防疫旅館安檢消防！揪加壓送水異常令改善

▲竹縣防疫旅館加強消防安檢　2缺失限期改進！6業者未重大違規。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹縣防疫旅館加強消防安檢，讓民眾安心檢疫隔離。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

彰化一家防疫旅館所在的喬友大樓30日晚間發生火警，釀成4死22傷悲劇，新竹縣府為確保縣內防疫旅館的消防安全，昨（1日）指示交通旅遊處及消防局前往防疫旅館，再次全面稽查檢視消防安全設備，其中2家旅館少部分設備組件故障不合規定，當場要求立即改善，同時對業者加強宣導消防相關要點，務必讓入住檢疫及隔離者住得安全。

▲竹縣防疫旅館加強消防安檢　2缺失限期改進！6業者未重大違規。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹縣消防局說明，昨稽查的防疫旅館均有依規定期辦理消防安全設備檢修申報，稽查發現所列少數缺失項目，業者改善中。

▲竹縣防疫旅館加強消防安檢　2缺失限期改進！6業者未重大違規。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹縣消防局說明，昨稽查的防疫旅館均有依規定期辦理消防安全設備檢修申報，稽查發現所列少數缺失項目，業者已在改善中；有關場所缺失計有加壓送水裝置及探測器部分測試異常，場所已儘速查修中，其中已提出改善時間之場所預計可於7/6前修復，消防局將持續追蹤後續改善情形。

另為加強相關場所消防安全，針對場所管理權人及防火管理人，在改善期間持續依據防火管理措施，加強自主安全管理。

交旅處進一步說明，縣府從去年9月開始，持續不定期針對防疫旅館進行總體檢，要求6家防疫旅館，確實落實中央疫情指揮中心的各項防疫SOP作業，縣府也依據23個項目逐一稽查，目前縣內防疫旅館都未出現違規情形。

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