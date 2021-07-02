全台血庫拉警報！7／6來這裡捐血　還有500元超商禮券可以拿

▲一同奉獻熱血拯救危機。（圖／ETtoday資料照）



實習記者鍾奇峻／綜合報導

捐血救人一命！疫情沿燒加上醫療需求不減，衛福部近日公告全台血量庫存告急，台大醫院庫存量更是見底，恐怕連刀房都不能開，因此有企業響應捐血活動，只要線上預約就能免排隊捐血，7／6在內湖的新湖二路捐血，還有500元超商禮卷可拿。

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▲最新血液庫存量。（圖／翻攝自台灣血液基金會）



此次捐血250CC者，除了原捐血車發送的贈品外，還會加贈防疫口罩5個和統一超商7－11的200元禮券，捐血500CC再加碼送7－11的300元禮券，獎品數量有限，僅開放前兩百位報名且完成捐血的人，捐血作業場所實施1922實聯制，並進行人流控管，建議民眾多加利用網路預約，捐血之餘不忘做好防疫。

▲▼細看雙北捐血點。（圖／翻攝自台北捐血中心粉絲團）







此次久舜營造公司特別加入了捐血活動，活動時間為7月6日早上9點半到下午4點，歡迎所有熱心民眾一同參與，民眾只要到現場捐血，就可以拿到口罩與超商禮券；除了雙北以外，其餘包含基隆、宜蘭、花蓮都有開放捐血站，詳情可以參考台北捐心中心的活動行事歷，一同奉獻熱血拯救危機。

▲企業號召捐血救人。（圖／久舜營造提供）

▲捐血注意事項。（圖／翻攝自台北捐血中心粉絲團）

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