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齊心防疫、挺住醫療！你捐血　UV100送防曬防飛沫雙效美顏罩

▲▼用愛抗疫,新冠肺炎,捐血,UV100。（圖／UV100健康防曬專家提供）

▲UV100員工主動捲袖捐血，希望民眾透過捐血活動也能獲得實用好禮。

圖、文／UV100健康防曬專家提供

隨著疫情期間，大家減少外出，捐血人數也大幅下滑。全台血液庫存量甚至到了危急階段。體恤醫護人員於前線勞碌奔波，民間企業紛紛投入，強化醫療量能，知名防曬品牌UV100拋磚引玉，號召民眾捲起袖子，奉獻熱血，捐血250C.C.送防飛沫面罩、捐血500C.C.加碼贈送防曬防飛沫雙效的美顏面罩，還有超值的商品折價券和摺疊扇。（送完為止）

UV100健康防曬專家日前於6/15、6/16的台北市228公園號捐血車，6/19於台中公園捐血車贊助捐血贈獎活動，6/25也將加碼在台南小東、永福捐血室以及高雄楠梓、前金捐血室響應此活動，外縣市的民眾也可以在UV100粉絲團上傳照片，也享有購物優惠!即日起~7/15 上傳您的捐血照或是與捐血車同框照片至臉書活動貼文留言處，UV100將贈送防飛沫護目鏡（數量有限送完為止），詳情請上UV100官方粉絲團查詢。

你捐血　UV100送美顏罩

活動期間：110年6月25日

配合捐血站地點：

「台南永福捐血室」700台南市中西區永福路一段85號（作業時間09：00～20：00）

「台南小東捐血室」704台南市北區小東路423巷1-2號（作業時間08：00～17：00）

「高雄楠梓捐血室」811高雄市楠梓區高楠公路1837號（作業時間09：00～20：00）

「高雄前金捐血室」801高雄市前金區中華三路7號6樓（作業時間09：00～17：30）

UV100粉絲團訊息：https://www.facebook.com/UV100fan/posts/10158916030041865

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