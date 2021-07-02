光頭男攻擊街區寵物貓　9個月內9死7傷攝影機下曝惡行

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國54歲男子伯格特（Steve Bouquet）從2018年10月開始，在布萊頓市（Brighton）的購物中心、街道，攻擊當地的寵物貓，時間長達9個月，總計造成9隻貓不幸死亡，另有7隻貓受傷。警方透過攝影機掌握他的犯罪證據，並在刀柄上發現他的DNA，隨即提出指控，並暫定在7月12日進行判決。

綜合外媒報導，伯格特主要在布萊頓市中心，及其周圍的住宅街道上，襲擊當地的寵物貓，並在2018年10月時，於當地的購物中心皇家花園（Crown Gardens），首次殺死一隻名為漢娜（Hannah）的寵物貓，還趁著購物中心保全休假時，頻繁的攻擊寵物貓，截至2019年6月，有9隻貓被殺，另有7隻貓受傷。

▲亨德里克斯被襲擊後，馬上逃離現場。（圖／擷取自youtube）

當地動物救援組織成員布迪卡（Boudicca Rising）表示，案件開始受到注意後，她就開始記錄，並和受害飼主、獸醫討論，寵物貓們受傷的地點和日期，並排除寵物的傷口，是由車禍造成，這一定是一系列的故意行為。

漢娜的主人在愛貓遇害後，在皇家花園安裝攝影機，該攝影機在2019年5月拍下，伯格特攻擊名為亨德里克斯（Hendrix）的貓，害其失血過多不治，牠的主人沿著血跡，找到這台攝影機，才發現柏格特殺貓的證據。

警方還在伯格特的電腦發現，他曾搜尋殺貓狗相關影片，並在刀柄上找到，他和受害寵物貓的DNA，於2019年12月22日，對他提出指控。當地警員表示，目前仍不清楚，柏格特的犯案動機，但攻擊事件對飼主造成很大的傷害，以及龐大經濟負擔，有飼主花了7千英鎊（約26.9萬元台幣）救貓，但有更多人失去他們的摯愛，這宗案件預計在7月12日進行判決。

