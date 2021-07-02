一張圖讓重症醫放心「疫情應可控制下來」　712降級可能性高

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土病例確診數已經連續7天下降至二位數，胸腔重症科醫師蘇一峰1日在臉書貼出一張圖，表示採檢的陽性率下降，「疫情應該可以控制下來了！」至於7月12日究竟能否解封或是降級，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，要達到3項條件並維持一段時間才有可能。

▲蘇一峰PO出每日採檢陽性率趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰1日在臉書PO出一張指揮中心6月26日公布的趨勢圖，圖中標示出自5月1日起，台灣本土病例每日採檢陽性率的趨勢；他表示，從圖中可以看出採檢的陽性率下降，「疫情應該可以控制下來了！」也希望全民不要鬆懈，繼續努力防疫，共同度過這個難關。

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前台大感染科醫師林氏璧1日也在臉書《日本自助旅遊中毒者》PO文中提到，「台灣PCR陽性率從5％壓到了0.1％，我們下半場的第一次段考其實考得不錯。」他曾與醫療應變組副組長羅一鈞討論，「他（羅一鈞）說指揮中心一直有做內參，但都沒有公布」，可以理解不想公布的理由，其一是擔心之前的效正回歸之亂，深怕數字不準確；二來則是擔心大家太快放鬆，防疫力道變小。

▲三級警戒實施滿一個月，逛街人潮明顯減少。圖為三重夜市。（圖／記者周宸亘攝）

林氏璧呼籲民眾不要鬆懈，也希望屏東正面臨Delta變異株的疫情可以獲得控制，「我們再一起努力一下，看到7/12前，能把案例壓到多少吧！大家加油！」他也向《ETtoday新聞雲》記者透露，7月12日降三級的可能性非常高，但不可鬆懈要繼續努力。

至於7月12日究竟能否解封或是降級，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出3項條件並表示，第一是對社區有風險、不明感染源的本土病例數每日少於10人，第二同時沒有爆發群聚感染，第三是篩檢陽性率持續低於1％或更低，「若以上條件皆符合，且維持一段時間，我們將恢復有條件的正常生活，暫時脫離只能宅在家裡的封城日子了！」