入境普篩挨轟錯過黃金時機　醫點出1差別「關鍵在偽陰性」

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫情指揮中心1日宣布，自2日中午12時起，入境台灣的旅客一律全面普篩。醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》同日晚間在臉書PO文點出「入境普篩」的關鍵，入境旅客拿到陰性報告可能因此鬆懈，如果是偽陰性，恐怕會讓疫情擴散出去，現在入境一律一人一室，這個風險就小很多。

▲桃園機場出境候機室，旅客穿著防護衣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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指揮中心1日宣布，自7月2日起，所有入境旅客皆要在機場進行PCR採檢。消息曝光後，引發各界熱議，還有網友發文直指，陳時中6月18日才聲稱「入境普篩」對病毒沒有特別效果，結果現在又轉彎了，「無疑是錯過預防印度Delta變種病毒進入社區的黃金時間。」

對此，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》1日晚間在臉書PO文表示，中央之所以做出改變，最重要的差別是「以前居家檢疫可以回家，有偽陰性的風險」，偽陰性不僅僅是成本考量，更害怕的是民眾鬆懈導致疫情擴散，「你得到了一個陰性報告，會鬆懈一些，這其實是人性啦。現在入境通通一人一室，這個風險就小了。」

醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》強調，這不是什麼政策急轉彎或者打臉，而是整體入境的政策變化，進而產生適合全面篩檢的條件。

▲桃園機場設置的臨時篩檢站。

事實上，「入境普篩」已經吵了很長一段時間，像是新北市長侯友宜、民進黨立委許智傑，都曾經建議中央應該施行「入境普篩」，防堵疫情入侵。為何指揮中心直到1日才終於同意施行，陳時中解釋，由於現在旅客入境台灣，一律入住集中檢疫所或防疫旅館，幾乎不會有與家人接觸的可能。

陳時中說明，以前除了特殊專案入境的旅客外，一般入境者都是居家檢疫，大多人是回家居住，當時若施行入境普篩，一旦出現偽陰性，可能會造成防疫破口，現在入境一律入住集中檢疫所或防疫旅館，「縱使有偽陰性，也不會增加傳播風險，所以專家認為，這個時候入境全篩是適合的措施」。