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iPhone 13要來了！最終設計完成　無緣「果粉最愛功能」

▲iPhone 13渲染圖曝光。（圖／取自letsgodigital影片）

▲iPhone 13渲染圖陸續在網路上傳出。（圖／取自letsgodigital影片）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果公司今年將推出iPhone 13，網路上也陸續有渲染圖傳出，根據上游供應鏈最新消息，iPhone 13的最終設計工作已經完成，對於果粉相當期盼的「螢幕指紋辨識」功能，則不會出現在iPhone 13上。

根據《IT之家》報導，上游供應鏈消息指出，iPhone 13的部分手機零件已經到貨，估計上市日期會比去年iPhone 12早，許多分析師預估iPhone 13也會分4款機型，包括iPhone 13mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

▲郭明錤報告中指出，iPhone 13將配備螢幕下Touch ID。（圖／取自MacRumors）

▲上游供應鏈消息指出，iPhone 13不會支援螢幕指紋辨識。（圖／取自MacRumors）

指紋辨識一直是果粉最期待回歸的功能之一，再加上防疫期間都要戴著口罩，臉部辨識的實用度大減，先前曾預測iPhone 13將出現「螢幕指紋辨識」的天風證券分析師郭明錤指出，要等到明年的iPhone 14系列才會支援。

iPhone 13將延續iPhone 12的設計風格，中框採用直角設計，正面螢幕則會採用全新的「小瀏海方案」，將首次加入高刷新率螢幕，是4年內最大的變化，背面則將後至雙鏡頭由直線排列改為對角線排列。

ET快訊
iPhone 13要來了！最終設計完成　無緣「果粉最愛功能」
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