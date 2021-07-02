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蝦子退冰竟「頭部全黑」！　內行人曝真相：這樣才正常

▲▼蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲蝦子退冰「頭變黑」，她一看嚇壞「還能吃嗎」。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文，表示她準備煮一份料理，把之前買的蝦子拿出來退冰，不料退冰後「蝦頭直接發黑」，讓她當場嚇了一大跳，也好奇「請問，這個蝦怎麼會這樣」，文章分享後引發網友熱議。

照片中可以看見，她為了準備料理，把放在冰箱保存的蝦子，拿出來退冰，不料放沒有多久，蝦頭就幾乎全部變成黑色。原PO說，「沒有臭掉，但看起來就覺得……不敢吃」、「請問，這個蝦怎麼會這樣」。

照片曝光後，引發網友熱烈討論，有人表示「他只是忘記擦防曬，曬黑了」、「顏色不代表好壞，用聞的比較快」、「黑頭粉刺都跑出來了」、「煮好後不要吃頭」、「感覺就不新鮮了」。

也有人解答，「退冰太久或與高溫品放太近，蝦退冰過頭會很快黑頭，只是化學反應，蝦是沒壞的」、「冷凍蝦只能流水退，不能自然退冰，不然就是慘」、「蝦子是不能退冰的，要用水直接沖，或是含冰下去一起煮」。

其實行政院農委會水產試驗所在官網也有解釋，蝦頭變黑與新鮮度沒有關係，蝦子離水死亡後，體內多酚氧化酵素催化酪胺酸代謝產生黑色素，在表面形成黑色斑點，易出現於頭尾及足部，稱為「黑變」，屬自然現象，可以食用。

蝦子黑變是正常現象，在台灣觀念卻不普及，甚至被曲解為不新鮮，曾經有不肖商人為了顧及賣相，加入俗稱冰西的硼砂（硼酸鈉），使用吊白塊（漂白劑）等，來防止蝦子黑變，吃了反而會危害身體健康。

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