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吃荔枝要小心！婦人吃完送醫院　美女營養師揭真相

荔枝。（圖／翻攝自Pixabay）▲每年五、六月間是荔枝盛產的季節，酸甜多汁，是夏季受歡迎的水果之一。（圖／翻攝自Pixabay）

生活中心／綜合報導

又到了荔枝盛產的季節，小小一顆，一口接一口好消暑，但要小心可別過量，營養師高敏敏在臉書PO文分享過去看診案例，一名老奶奶，因為攝取過量，血糖突然飆高昏迷送醫，因此提醒大家吃荔枝適量就好。

「誰是現代楊貴妃，荔枝控舉手」，營養師高敏敏在臉書PO文指出，「夏天盛產的荔枝，小小一顆香甜美味，讓人忍不住一顆又一顆」，這讓她不禁想起過去，「門診上曾經有一位老奶奶 特別愛吃荔枝，尤其是產量較少果肉細緻的玉荷包，家人為了孝敬老人家每天輪流進貢，老奶奶每天吃一串，血糖飆高，昏迷送醫」，她再次強調，「水果吃對份量很重要」。

▲荔枝盛產季節。（圖／截取高敏敏營養師臉書）
▲「玉荷包」、「黑葉」營養、熱量比一比。（圖／截取高敏敏營養師臉書）

荔枝的品種多，她以常見的「玉荷包」、「黑葉」來做比較，玉荷苞荔枝 ，一顆約18g，果肉細緻多汁，產量少，價格也較貴，熱量約12kcal，膳食纖維0.1g，維生素C約10.9mg．鉀含量約34mg。黑葉荔枝一顆約15g，是台灣主要栽種品種，香甜好吃，熱量9kcal，膳食纖維0.1g，維生素C約6.6mg，鉀含量約27mg。

高敏敏表示，荔枝小小一顆很容易一口接一口，感覺沒有負，其實熱量、甜度比起其他水果算高，舉例來說，「以同樣100g的芭樂醣份是9.8g，100g荔枝醣份是17.3g」，相較之下，整整多了多快一倍，她也建議一般民眾，荔枝一天攝取量，「一次吃5到6顆為限，一天吃1至2次就好」。

另外，她特別提醒患有慢性疾病，「尤其是糖尿病、高血脂、控制醣份更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高」，荔枝富含豐富維他命C，可保護細胞、修復組織、增加免疫力，是很好的維他命C水果，民眾要把握時機品嘗荔枝，更要聰明吃。

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