中共百年黨慶今登場　習近平將發表重要講話

▲習近平將在大會上發表重要講話。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共建黨100週年大會今日（7月1日）上午8時在北京天安門舉行，中共總書記習近平將在大會上發表重要講話。

今年是中共建黨100週年，從6月中旬起，北京天安門附近就已經展開慶祝活動的預演，有超過3萬人參加，內容包含暖場、慶祝大會、進場退場、應急處置等，聯合軍樂團、合唱團、國旗護衛隊、禮炮鳴放隊也都參與了演練。

▼建黨百年大會前，天安門周圍維安升級。（圖／記者陳政錄攝）



大陸過去舉辦大型慶祝活動都會有閱兵環節，但中共建黨百年活動先前就已確認「不安排閱兵」，解放軍少將李軍當時解釋，「全軍官兵將在戰鬥崗位上，慶祝黨的百年華誕、守護祖國和人民安寧。」

雖然沒有閱兵環節，但預計仍會有軍機參與慶祝活動，因為在預演期間，許多北京市民都目擊天空上出現了多架戰鬥機，包含「殲-10」「殲-20」，並有多架武裝直昇機還排出「100」「71」的字樣，象徵中共今年7月1日建黨滿100週年。

▼預演期間，北京的天空出現多架軍機。（圖／翻攝微博）



建黨百年前夕，中共也首次頒授了象徵黨內最高榮譽的「七一勳章」，獲頒者共有29人，由中共總書記習近平於6月29日親自頒授。

此外，中共還在28日晚間舉行了慶祝中共成立100周年文藝演出《偉大征程》，習近平、李克強在內的7名中共中央政治局常委皆有出席。演出分浴火前行、風雨無阻、激流勇進、錦繡前程4篇章進行，藝人張韶涵也登台與成龍等大陸、香港、澳門的藝人一同合唱抗日歌曲《怒吼吧，黃河》。

▼張韶涵參加慶祝中共成立100周年文藝演出。（圖／記者陳政錄攝）

