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印度邊境採「進攻性防禦」策略集結20萬大軍　必要時奪取中國領土

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度在印中邊境集結20萬大軍。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度近日對於印中邊境採取「轉守為攻」策略，近日增兵5萬人到邊境，已經集結了20萬大軍，國防部長辛格（Rajnath Singh）也在增兵的同時前往拉德克地區，進行為期3天的訪問。

根據《彭博社》（Bloomberg News）報導，4名熟悉印度邊境的消息人士指出，在過去幾個月，印軍已將部隊和戰機，調動到三處與中國交界的地區，印度現在已將20萬大軍集結在邊境，比去年增加40%。

其中一位消息人士強調，以前在邊境的駐軍主要是阻止中國的行動，但這次的增兵讓印軍指揮官有更多選擇，包含必要時對中國進行攻擊和奪取領土，這種戰略可以稱為「進攻性防禦」這個策略需要仰賴更多直升機在山谷間運送兵力，以及由英國航太系統公司BAE製造的M777榴彈炮等火炮。

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度在邊境也增加了戰機的部署。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，儘管不清楚解放軍在邊境進駐多少部隊，但印軍發現解放軍最近從西藏向新疆軍區增派了部隊，該軍區負責在喜馬拉雅山一帶的爭議地區巡邏事務，並且中國正在沿西藏爭議邊界增加新的跑道建築丶容納戰鬥機的防彈掩體和新機場，北京在過去幾個月還在該地區增加了遠程火炮丶坦克丶火箭團和雙引擎戰鬥機。

《彭博社》對於相關議題向中國外交部提問。但中國外交部回應，不對未經證實的訊息發表評論。

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