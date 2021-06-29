神秘「死亡公路」！半年逾50人消失　6倖存者曝恐怖真相

▲墨西哥有一條「死亡公路」。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

超詭異！墨西哥有一條路被稱為「死亡公路」（Highway of Death），在短短半年內，至少有50人失蹤，其中包括一名德克薩斯州的媽媽、她的2個孩子，以及其他3名美國人等，這些人在經過這條公路後離奇失蹤，當地警消人員已展開搜救。

在過去6個月中，在墨西哥工業中心蒙特雷（Monterrey）與邊境城市新拉雷多（Nuevo Laredo）之間旅行的人，出現愈來愈多失蹤案例，其中有一名德克薩斯州39歲媽媽和2個孩子，16歲的約翰（John Carlos Gonzalez）及9歲的蜜雪兒（Michelle Christina Duran），他們最後一次出現在公路上是6月13日，在小鎮拜訪完親戚後，原本應該返回德克薩斯州，沒想到就此沒了消息。

▲當局發布失蹤消息。（圖／翻攝自FBI SanAntonio推特）

據《美聯社》報導，大約有6名男子在公路上失蹤後又重新出現，他們被身上有武器的人強迫停車，並遭到一陣毒打，對方開走他們的車。目前得知，多數失蹤者來自位於蒙特雷的新萊昂州，在靠近或離開新拉雷多市時失蹤。報導指出，這座城市長期由東北方的卡特集團統治，其成員因為暴力而臭名昭彰，地點位於拉雷多市的邊界對面。

▲家屬在路邊貼尋人啟事。（圖／達志／美聯社）

▲失蹤的人數持續上升。（圖／達志／美聯社）

雖然這幾個月以來，失蹤的人數不斷增加，但是當局直到最近才發出消息，警告旅行者當心危險，此舉遭到痛批，如果政府提早在幾周前警告旅行者，本來可以防止悲劇發生。這些家屬走上街頭抗議，並展開搜救行動，同時在公路旁貼尋人啟事，當地政府也加強公路沿線的安全，不過仍沒有失蹤人員的消息。

延伸閱讀

▸ 超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃 乾脆「瘋狂播種」連生15兒

▸ 13歲被封「最醜童星」！女星16年後近況曝 外貌驚呆網友：變漂亮了

▸ 公開了？謝承均甜蜜告白曾莞婷…她羞回21字！ 網敲碗結婚：第2對舒淇馮德倫