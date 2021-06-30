　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國際超買Novavax疫苗防Delta病毒　鄭麗文：蔡政府怎麼罵都罵不動

▲▼國民黨團召開「失職！說謊！跳票！卸責！陳時中下台，台灣要活命！」記者會 陳玉珍 鄭麗文 費鴻泰 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

印度變種病毒Delta蔓延至世界，台灣近日也出現確診案例，國際間也開始搶買防範Delta病毒的Novavax疫苗。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？反觀各國紛紛超買，蔡政府而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動！

鄭麗文29日在臉書發文表示，Delta變種病毒已經擴散至全世界也蔓延到台灣，美國已下訂1.1億劑Novavax疫苗。加拿大已簽訂7600萬劑Novavax疫苗合約。澳洲已簽訂5100萬劑Novavax疫苗合約（人口數跟台灣差不多，約2659萬）。南韓丶日本則透過技術轉移許可，可以直接在國內生產，南韓年產4千萬劑，日本則年產2.5億劑。而指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？

鄭麗文指出，Delta變異株比Alpha變異株傳染率高出60%，平均1個人可以傳染6人，但台灣沒有超前部署、沒有入境全面篩檢、甚至不借鏡各國經驗，不聽取專家意見，不跟其他國家一起超買疫苗。陳時中在記者會上表示，曾與Novavax總公司洽談，當時有爭取200多萬劑。

鄭麗文認為，台灣只爭取200多萬劑，遠遠不夠！反觀各國紛紛超買，因為疫苗訂貨的母數越大到貨才會越多，甚至也要考慮到貨率、預排交貨的問題。她痛批，今年這些問題的出現，顯然蔡政府對國際疫苗從來沒有積極處理，一心一意只想護航聯亞跟高端，還在政治算計，「蔡政府不是罵一下做一下，而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動！」

鄭麗文強調，對抗Delta變種病毒的最好的方法就是疫苗施打覆蓋率要更高，但台灣一直面臨疫苗不夠的窘境，在疫苗到貨前，我們能做的就是嚴格的邊境管制，入境就要全面普篩！堅守國門！Delta病毒已襲擊85國，但指揮中心到現在還只願意入境普篩七個國家，在沒有疫苗的情況下，根本拿台灣人民的性命開玩笑！

鄭麗文痛批，蔡政府希望用最低傷害程度的三級警戒，讓人民待在家救台灣，降低、減少不必要的跨縣市移動，但人民最卑微想要足夠國際疫苗的請求，蔡政府幫人民做到了嗎？

鄭麗文說，Novavax預計9月底達到每月1億劑產量，12月每月1.5億劑產量，並向發展中國家供應11億劑疫苗，而我國紓困預算編了8400億，蔡政府能幫人民搶到多少疫苗，救救台灣人民？她呼籲，政府不能只靠人民自律、出事又甩鍋給人民、二代疫苗了不要只是亡羊補牢、要超前部署。

ET快訊
Delta原恐釀全村75人染疫！　台大教授：屏東做對2件事
快訊／基隆某豪宅「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現
賈永婕大女兒訂便當凸槌「慈濟醫院不收」！她緊急神救援
獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝光！
高雄1人確診「社區60戶」送隔離！14天噴萬元　網嚇：手段超
高雄殘忍兇殺！男遭撞飛「3煞亂棒打死」　家屬曝奪命動機
快訊／板橋大遠百今停業清消　櫃姐與家人雙確診
快訊／高雄鳳山某大樓漏夜清樓PCR！181住戶採檢結果出爐
快訊／「放火」疑遭仙人跳　網紅青青的前男友和同夥遭起訴
快訊／三重湯城某企業5確診　員工2採結果出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

挺侯友宜「入境兩篩」　朱立倫：中央不應驕傲自滿拒絕好建議

陳時中夾在蔡英文、蘇貞昌之間？　總統府怒駁：完全憑空臆測

時隔5年！台美TIFA會談今視訊復談　聚焦疫後經濟復甦

周玉蔻又爆獨家　今確診數將證明「柯文哲隱匿北農染疫案」

北市長者狂搶！8.7萬劑莫德納「1小時預約一半」　蔡炳坤分析這一原因

「不在籍投票遭民進黨杯葛」　朱立倫親赴立院：連日本韓國都實施

快訊／板橋大遠百全面快篩？　侯友宜：櫃姐感染源是環南市場

快訊／三重湯城某企業5確診70人隔離　員工2採結果出爐！

「北農確診89人匡列267人」林穎孟問柯文哲：精準疫調真的擴大？

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

挺侯友宜「入境兩篩」　朱立倫：中央不應驕傲自滿拒絕好建議

陳時中夾在蔡英文、蘇貞昌之間？　總統府怒駁：完全憑空臆測

時隔5年！台美TIFA會談今視訊復談　聚焦疫後經濟復甦

周玉蔻又爆獨家　今確診數將證明「柯文哲隱匿北農染疫案」

北市長者狂搶！8.7萬劑莫德納「1小時預約一半」　蔡炳坤分析這一原因

「不在籍投票遭民進黨杯葛」　朱立倫親赴立院：連日本韓國都實施

快訊／板橋大遠百全面快篩？　侯友宜：櫃姐感染源是環南市場

快訊／三重湯城某企業5確診70人隔離　員工2採結果出爐！

「北農確診89人匡列267人」林穎孟問柯文哲：精準疫調真的擴大？

神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

飯店龍蝦大戰！晶華買牛排送一隻　凱菲屋499元優惠延至7月底

雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

破紀錄「4天打1億劑」　陸本輪疫苗接種累積突破12億！　

家中撿到槍！10歲男童朝自己腦袋開槍　在8歲妹妹面前爆頭身亡

道奇王牌鮑爾被控性暴力　經紀方聲明：合意的性行為

韓女團成員非法使用牛奶真遭罰！　為「嚴重失眠＋憂鬱症」所苦

挺侯友宜「入境兩篩」　朱立倫：中央不應驕傲自滿拒絕好建議

枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

【傳愛的旅程】吃完「愛的早餐」一起快樂學習

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

政治熱門新聞

館長轟綠色側翼！周玉蔻嗆蔡英文：做大無腦網紅

周玉蔻嗆「指揮中心幹的好事」　網：到底有什麼把柄

周玉蔻嗆民進黨：找館長就殺到底

兄妹冷戰10年！黃曙光曾為這事和黃珊珊大吵

快訊／新北衛生局證實：板橋大遠百櫃姐及家人確診

快訊／大遠百櫃姐感染源為環南市場　接觸者採檢結果出爐！

美麗島民調／疫情重創綠營　蔡英文、蘇貞昌支持度「死亡交叉」

周玉蔻嗆炸中央黨部　館長回應了

30分鐘逾3萬人搶！北市72歲↑長者預約打莫德納

快訊／三重湯城某企業5確診70隔離　2採結果出爐

「這2族群」今起預約莫德納　29區疫苗接種專線一次看

從「居住地」看雙北確診數差2例　侯友宜廣篩斷傳播鏈已見成效

黃國昌訂枋寮芒果力挺屏東　業者寄來一箱竟寫了「3個字」

懶人包／雙北72歲↑長者　明8點預約打莫德納

更多熱門

相關新聞

枋寮果農感染源不明！專家提憂心

枋寮果農感染源不明！專家提憂心

屏東Delta變異株目前已累計14人確診，其中包括枋寮果農案14734，相關單位持續積極疫調和匡列採檢。針對可能感染源，專家也直言，不能排除可能是其他人傳給果農，如果疫調確定不是枋山群聚傳染給果農，那就要當心屏東是否有隱形傳播鏈。

防海鮮冷凍包夾帶變種病毒 陸海關叫停12家外企商品進口

防海鮮冷凍包夾帶變種病毒 陸海關叫停12家外企商品進口

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

入境普篩2次？　蘇貞昌主張「目前採取隔離的方法更嚴格」

入境普篩2次？　蘇貞昌主張「目前採取隔離的方法更嚴格」

視察屏東Delta防疫　蘇貞昌：不敢掉以輕心

視察屏東Delta防疫　蘇貞昌：不敢掉以輕心

關鍵字：

鄭麗文Delta變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

寧夏夜市微解封　人潮出現了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面