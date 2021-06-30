國際超買Novavax疫苗防Delta病毒　鄭麗文：蔡政府怎麼罵都罵不動

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

印度變種病毒Delta蔓延至世界，台灣近日也出現確診案例，國際間也開始搶買防範Delta病毒的Novavax疫苗。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？反觀各國紛紛超買，蔡政府而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動！

鄭麗文29日在臉書發文表示，Delta變種病毒已經擴散至全世界也蔓延到台灣，美國已下訂1.1億劑Novavax疫苗。加拿大已簽訂7600萬劑Novavax疫苗合約。澳洲已簽訂5100萬劑Novavax疫苗合約（人口數跟台灣差不多，約2659萬）。南韓丶日本則透過技術轉移許可，可以直接在國內生產，南韓年產4千萬劑，日本則年產2.5億劑。而指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？

鄭麗文指出，Delta變異株比Alpha變異株傳染率高出60%，平均1個人可以傳染6人，但台灣沒有超前部署、沒有入境全面篩檢、甚至不借鏡各國經驗，不聽取專家意見，不跟其他國家一起超買疫苗。陳時中在記者會上表示，曾與Novavax總公司洽談，當時有爭取200多萬劑。

鄭麗文認為，台灣只爭取200多萬劑，遠遠不夠！反觀各國紛紛超買，因為疫苗訂貨的母數越大到貨才會越多，甚至也要考慮到貨率、預排交貨的問題。她痛批，今年這些問題的出現，顯然蔡政府對國際疫苗從來沒有積極處理，一心一意只想護航聯亞跟高端，還在政治算計，「蔡政府不是罵一下做一下，而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動！」

鄭麗文強調，對抗Delta變種病毒的最好的方法就是疫苗施打覆蓋率要更高，但台灣一直面臨疫苗不夠的窘境，在疫苗到貨前，我們能做的就是嚴格的邊境管制，入境就要全面普篩！堅守國門！Delta病毒已襲擊85國，但指揮中心到現在還只願意入境普篩七個國家，在沒有疫苗的情況下，根本拿台灣人民的性命開玩笑！

鄭麗文痛批，蔡政府希望用最低傷害程度的三級警戒，讓人民待在家救台灣，降低、減少不必要的跨縣市移動，但人民最卑微想要足夠國際疫苗的請求，蔡政府幫人民做到了嗎？

鄭麗文說，Novavax預計9月底達到每月1億劑產量，12月每月1.5億劑產量，並向發展中國家供應11億劑疫苗，而我國紓困預算編了8400億，蔡政府能幫人民搶到多少疫苗，救救台灣人民？她呼籲，政府不能只靠人民自律、出事又甩鍋給人民、二代疫苗了不要只是亡羊補牢、要超前部署。