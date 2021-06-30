兄妹冷戰10年！黃曙光曾為這事和黃珊珊大吵　她結婚前一天才和解

▲黃珊珊貼出和黃曙光及母親的合照。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

參謀總長黃曙光上將將在6月底屆齡退伍，讓台北市副市長黃珊珊29日難得感性大談二哥，「恭喜二哥榮退，恭喜嫂嫂撿回老公！恭喜媽媽不用再擔心啦！！」而黃曙光也曾透露，曾因《刑法》100條正案和妹妹大吵，雙方多年來不來往，直到妹妹結婚前一天才和解。據了解，兄妹倆這一冷戰就近10年。

黃珊珊在臉書說，哥哥黃曙光6月底就要從軍職退伍，當了一輩子軍人，最後從參謀總長的軍職最高職務光榮退伍，「我真的很以他為榮！雖然我們兄妹很少互相稱讚，也很少見面說話。」

黃珊珊表示，其實哥哥升上少將時總統是陳水扁，馬英九總統時他升中將，蔡英文總統時他升上將，並升任海軍司令，之後又接任參謀總長，他剛升將軍的時候，最高興的就是爸爸和媽媽，出將入相，光耀門楣，真的是祖上積德才有這福分。

▼黃曙光屆齡退伍，總統蔡英文頒授二等寶鼎勳章。（圖／總統府提供）



「我跟他差12歲，兩個都屬雞，在家裡很會鬥」，黃珊珊指出，「我是個倔強的妹妹，反正他說甚麼我就是不聽，從小不知道吵過多少架，也打過架，哈哈，但這哥哥反而很忍受我，我出社會工作、選舉、從政，他從來沒有干涉我，也從來沒有過問我做些甚麼，反正我們就是很倔強的兩個人，不太像兄妹，比較像兄弟！」

黃珊珊回憶，哥哥第一次升將軍時，其實她也很高興，軍人最重要的就是榮譽，保家衛國，他為國家做了很多事，「我有這樣的哥哥，真的很驕傲！！雖然我以前從來不會說出來！」

黃珊珊寫道，在哥哥沒有升上將之前，「沒有人知道他是我哥哥，我們來自一個單純的軍人家庭，爸爸媽媽在民國38年到台灣，六個兄弟姊妹有四位從軍，我們沒有顯赫的背景，只能靠自己努力，現在他光榮退伍，終於可以陪嫂嫂過一點正常生活了，其實他真的太累太拚了！」

▼黃曙光將在6月底屆齡退伍。（圖／資料照）



黃珊珊說，「曾經有些傳聞說他是因為我才得以升官，但也因為我才無法更上一層樓，我何德何能可以影響國家重要將領的職務？我和哥哥都是在自己的崗位上不斷地努力，盡自己的本分，如果只想靠關係或投機、沒有本事，就算天上掉下位子，也接不住吧！恭喜二哥榮退，恭喜嫂嫂撿回老公！恭喜媽媽不用再擔心啦！！」

《中時新聞網》報導，黃曙光以前曾對友人透露，有次為了刑法100條（內亂罪）修正案的立場不同，和妹妹在車上大吵，雙方多年不來往，直到妹妹結婚前一天才和解，他也出席對方婚禮。據了解，兄妹倆這一冷戰就近10年。