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【傳愛的旅程】我們都是吃東森「愛的早餐」長大的

▲▼我們都是吃東森「愛的早餐」長大的。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

《愛的早餐》

文／林璟倩

「東森爸爸好∼」孩子們帶些稚嫩卻又元氣飽飽的問候聲迴盪在山谷，久久不歇。每回東森慈善基金會董事長王令麟帶隊前往偏鄉部落小學，與孩子們進行「早餐約會」時，老遠就可以聽見部落孩子快樂的呼喚。

「愛的早餐」開辦14 年來陪伴超過三萬名孩子長大，很多孩子從小學一年級吃到六年級，每天上學都能享用營養滿分的早餐，即使畢業後上了中學、甚或到大學，仍對小學時的幸福滋味念念不忘。尤其「東森爸爸」親自走訪偏鄉與孩子們近距離的溫暖互動，更是孩子們津津樂道的美好回憶。

▲▼我們都是吃東森「愛的早餐」長大的。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲準備考高中的姜晶蕙( 右)、范紫芸( 左) 在東森晚會上驚喜現身，對「愛的早餐」最是念念不忘。

最愛「東森爸爸」愛的抱抱

位於海拔一千多公尺高的桃園高義國小，是個學生人數不到五十人的迷你小學。過去王令麟曾多次上山陪孩子們吃早餐，還特地練習現煎荷包蛋，把關愛添進孩子們的早餐裡。餐後王令麟還會與孩子們玩在一起，像個孩子王般帶著孩子們打棒球、踢足球。山裡的孩子既活潑又熱情，幾趟下來孩子們與他們口中的「東森爸爸」更親密了，看到王令麟就爭相圍上前去要「愛的抱抱」，而「東森爸爸」也總是來者不拒，往往一手一個輪流抱到手痠，笑說真是「甜蜜的負荷」。

當年才小學三年級的姜晶蕙，因為特別嬌小可愛，還在「東森爸爸」臉頰上獻上甜蜜一吻，融化了大家的心，後來五年級時兩人又再次來個「愛的親親」，對比兩年前後的合照，「東森爸爸」忍不住感慨短短時間孩子長大好多！整整吃了六年的「愛的早餐」，對姜晶蕙來說，那始終是童年時期最美好難忘的記憶：「我很懷念國小的早餐，菜色豐盛、變化又多，很有愛的溫暖感覺。」

而她的好朋友范紫芸也格外珍惜當年同學們一起在教室裡享用早餐的時光，她強調：「小學的早餐跟現在不一樣，那是帶有感情的、溫暖的早餐！」尤其，充裕的經費得以讓廚工阿姨經常變換菜色，讓同學們每天上學都期待「今天的早餐是什麼？」紫芸笑說自己是班上吃最多的，也因為吃了「愛的早餐」，她之後想當一名廚師，讓偏鄉孩子有機會能繼續享用「愛的早餐」。

▲▼我們都是吃東森「愛的早餐」長大的。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲就要上大學的姜晶蕙寫信向「東森爸爸」報告近況，認識之初她還是個小三的小女孩。

最愛「愛的早餐」美好時光

為了給久違的「東森爸爸」一個大大的驚喜，姜晶蕙與范紫芸在國二那年還偷偷約好，連袂在東森歲末年終「送愛到部落」的晚會中現身，與他們心中的「東森爸爸」歡喜相逢。看到兩人已長成亭亭玉立的少女，王令麟既歡喜又感動，她們都是吃東森「愛的早餐」長大的孩子呀！

姜晶蕙也告訴「東森爸爸」心中的感謝：「有了愛的早餐，大家每天都很期待上學。尤其每回東森爸爸來高義國小，一到就忙著煎蛋，逐一詢問大家有沒有吃飽，還一起到大操場玩耍，至今難忘。」姜晶蕙也說，念國中之後功課繁重，常常沒有時間吃早餐，讓她益發懷念從前美好的早餐時光，也促使她一定要親自來謝謝「東森爸爸」對所有小朋友付出的關愛。

▲▼我們都是吃東森「愛的早餐」長大的。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲吃東森「愛的早餐」的小女孩長大了，一句謝謝讓「東森爸爸」當場落下淚來。

聽到兩位女孩發自內心、真摯動人的心聲，平日霸氣的鋼鐵總裁也忍不住紅了眼眶，王令麟也更堅定未來要繼續加碼「愛的早餐」計畫，讓更多部落的孩子吃飽吃好，並且帶著無數人的祝福長高長大。

如今姜晶蕙已經準備要念大學了，她也特別寫信跟「東森爸爸」報告近況，說自己甄試上暨南大學教育學院。她期勉自己要努力讀書，喜歡歷史的她，立志將來做個歷史老師，有一天可以回部落教書；她也期許自己能延續「東森爸爸」溫暖的襟懷，成就更好的未來。

因著一份「愛的早餐」，五千多個日子以來，牽起了一個個美好的因緣，豐收的果實也遠遠比預期的多更多。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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