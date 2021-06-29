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投保轉嫁長壽風險　壽險業者：兼顧退休、長照醫療需求

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲投保轉嫁長壽風險，壽險業者建議兼顧退休、長照醫療需求。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳依旻／台北報導

「第6回經驗生命表」將於7月1日上路，定期壽險、保障型終身壽險等險種可能調降保費，但隨著國人平均壽命延長，造成的長壽風險，包括失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等保費恐會調漲10%以上，建議民眾因應高齡社會及不可預期的醫療風險，投保時須兼顧退休與長照醫療需求。

內政部統計處2020年統計，國人平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，65歲退休後還有15至20年要生活，在不考慮通膨及醫療支出的狀態，以每月3萬到5萬生活費計算，至少要準備540萬到1,200萬元的退休金。

此外，老年之後，不健康的狀況會逐漸出現，除了慢性病、癌症、手術住院醫療之外，長期照護的需求，也要考慮；根據統計，一旦發生長照需求，時間約8年到10年，以每月4到6萬元的照護費用計算，至少需要準備400萬到720萬元，隨著國人長壽風險增加，超前部署有其必要。

永達保經吳文永董事長建議，關於退休規劃，民眾應未雨綢繆，透過時間複利效果的增額終身壽險，長年期分攤繳交保費，減輕準備壓力，藉由時間複利增值的特性，累積一筆養老照護費用，提前做好部署規劃，以35歲吳佳玲為例，選擇20年期繳費，規劃151萬保額的增額終身壽險，年繳保費12萬,649元，20年後，有250萬7,355元資金可運用，期間仍可隨著收入增加適時加碼，調整年繳保費，累積可觀的退休金。

面對長壽帶來的健康風險，民眾對於慢性疾病、住院醫療、重大疾病的保障需求普遍提升，應以實支實付醫療險做好基本的保險保障規劃，一般來說，健保給付以外的自費醫療費用，可以由實支實付保險理賠，例如，小吳的小腿不小心被機車排氣管燙傷，就醫經過多次門診治療，又自費購買人工皮、去疤藥膏，總共花費5,180元醫療費用，因購買實支實付（額度5萬元以內），獲得全數理賠；購買實支實付醫療險要考慮額度，例如，頸椎或椎間盤突出手術自費材料就要30多萬，若第1張保單額度不足，建議再規劃第2、3張（自2020年11月8日起一人限購3張實支實付醫療險），同時也要注意收據正副本及病房費額度的問題，以及保單條款上是否條文明定：門診手術所實際支付當日之醫療費用，以支付各項保險金，並非融通理賠。

永達保經表示，因應新疫情時代所帶來的數位需求，考量有投保需求但又擔心接觸風險的客戶，可以透過永達專屬保單健檢平台，客戶只需將保單拍照提供，即可進行線上保單健檢，檢視保單關係人資料、找出客戶或家人的保障風險與缺口，業務代表提供即時的保單建議規劃，一旦有投保需求，透過以電子文件代替紙本要保書的行動投保作業，以視訊方式錄影留存客戶親晤親簽紀錄進行投保，優質的數位化服務讓保戶安心防疫補足保障，避免在風險來臨時需面對沉重的財務負擔與遺憾。

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