我國首次新生兒不到1萬！　保經業兩點說明「超前部署」兒童保單很重要

▲我國首次新生兒不到1萬，保經業者兩點說明「超前部署」兒童保單很重要。（圖／永達保經提供）

記者陳依旻／台北報導

兒童節將至，根據內政部最新統計資料顯示，2021年1月台灣出生人數只有9,601人，自統計以來，首次單月新生兒不到1萬人，史上最低，這也讓2021年1月就出現出生數字比死亡數字還要來的少，人口數呈現負成長，不僅如此，壽險公會最新統計，14歲以下投保率為49.25%，不到一半，家長們如何幫助孩子超前部署保單規劃成重要課題，壽險業者建議先保意外險及意外醫療險。

保經業者也提醒，家長為小孩投保時要注意，依據2020年7月上路的保險法107條，未滿15歲被保險人身故，可限額給付喪葬費用，並以遺產稅喪葬費用扣除額一半為限，根據現行遺產稅喪葬費用扣除額123萬元計算，未滿15歲被保險人的喪葬費用給付以61.5萬元為限；若孩子年滿15歲後身故，依保險契約的內容給付；另外，每年至少要進行一次保單健檢，孩子的保單以父親或母親為要保人，附加「豁免保費」附約，以免父母因意外身故或殘廢，收入中斷無力繳交保費，導致保單失效，透過專業且值得信任的保險經紀人推薦，依照家庭預算、孩子成長階段適度調整保險規劃，才能讓保障符合需求、發揮最大的功效。

永達保經為小康、經濟能力良好的兩種家庭擬定方案，並說明投保重要性；小康家庭方面，除了持續強化實支實付的醫療保障，根據金管會最新公布的「第6回生命表」來看，雖然定期壽險保費可望調降，但隨著國人平均壽命延長，醫療險的使用程度也相對較高，長壽風險增高，包括失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等醫療險保費，恐會調漲10％以上，應及早規劃。此外，現在美元相對低點，可考慮入手美元保單，幫小孩準備一筆教育基金，建議以美元利變型壽險來規劃，利用時間複利的優勢，提早預留所需費用，直接以美元收付，未來留學時期也可省去匯兌風險；經濟能力好的家長們，可善加利用父母親每人每年220萬的贈與免稅額，趁孩子年輕保費便宜的優勢，以家長為要保人，購置利率變動型終身壽險，及早做長期退休保單規劃，培養孩子對未來的風險轉嫁觀念。

壽險公會最新統計，14歲以下投保率為49.25%，15至19歲的投保率為62.74％，顯見家長隨著小朋友年紀增長，開始調整孩子們的保險規劃；全球人壽建議可把3種保障準備好；第一，意外險及意外醫療險；小朋友活潑好動，很容易一不注意時就發生意外，意外險的保費相對來說較低，保費負擔較輕，建議可投保意外險及意外醫療險，並將日額型意外險保額調高，以彌補當小朋友意外住院，家長請假照顧小孩的薪水。以國小生為例，日額型意外險的保額建議可配置每日2,000元、實支實付型意外醫療險保額則配置5萬元。

第二，實支實付型醫療險；若爸媽預算足夠，全球人壽建議在新生兒時期就先規劃完整的醫療保障，新生兒時期因抵抗力較弱，容易因為外在環境感染住院。因此，想要建構完整的醫療保障，實支實付醫療險是必備保障，因為隨著醫療科技進步，需要自行負擔健保不給付的項目不僅越來越多，費用也越來越高，因此除了實支實付醫療險外，也可搭配自負額實支實付型醫療險，將保障額度拉高，以面對未知的大筆醫藥費用。

第三，重大傷病險；有些癌症其實好發在孩童時期，建議可以用重大傷病險來補足保障缺口。全球人壽指出，重大傷病險主要依健保局的重大傷病證明作為理賠依據，若未來健保局公告調整重大傷病範圍，保障範圍將從新從優，除投保當時所涵蓋的傷病一樣有保障，新增的項目也會納入，保障只增不減。只要符合條款約定取得重大傷病證明，即可申請理賠，一次給付保險金，可自由運用選擇適合治療方式。

但台灣人壽針對25至45歲的新手爸媽進行隨機訪談調查發現，超過７成受訪新手爸媽常經由影音串流平台獲取所需資訊，且礙於人情壓力不喜歡跟熟人買保單，保險相關資訊也習慣自行上網搜尋；加上對新生兒不論是醫療、教育金都格外重視；因應需要特別規劃在「2021最強新生兒保險指南」平台上串聯具有壽險保障、教育基金、傷害醫療等專業領域的保險顧問，只要按服務地區、年資尋找即可尋得理想的保險顧問作諮詢；兒童節即將到來，為從小建立孩子風險與保險的觀念，富邦產險為幼齡兒童量身打造的專屬生活風險教育繪本《廚房裡的魔法》，以小朋友熟悉的「家」出發，探討居家用火安全，特別提供電子版與手作實體繪本版予家長及老師免費下載使用，希望透過有趣的風險教材，在學校、家庭各種共讀場域，提升幼齡孩童風險認知，進而促進幼童居家安全。