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屏東染Delta司機可罰10萬！白牌車恐成防疫漏洞　監理站說話了

▲白牌計程車司機確診關係圖 。（圖／中央疫情流行指揮中心、屏東縣政府提供）

▲白牌計程車司機確診關係圖 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

枋山白牌計程車司機染疫波及12人受感染，有計程車從業人員質疑因駕駛沒有營業登記，政府管不到，有可能成為防疫漏洞。對此，屏東監理站長洪美芳29日表示，目前無法接觸到確診白牌車司機及乘客，雖然新聞報導這一位白牌車司機有載客行為，但舉發必須取得證據，將待司機出院康復，將進行調查，最重可罰10萬元。

▲屏東監理站對枋山白牌計程車案做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站對枋山白牌計程車案做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

案14298是屏東白牌計程車司機，他於6月18日因有症狀到診所看診，6月22日再次就醫採檢，當日確診，即送往醫院負壓隔離病房收治，在23日公布案號14298。

案號14298感染後涉傳給乘客、乘客同居人、同居人的孫子、用餐泡茶的3名友人，其妻子、母親、看護都相繼染疫，經指揮中心病毒定序結果，確認包括案14298及秘魯祖孫（案13332、13333）在內，12名染疫者中已有6人感染Delta變異株，成為台灣首起Delta變異株本土社區感染。引發白牌計程車可能淪為防疫漏洞的疑慮。

屏東監理站站長洪美芳表示，目前無法接觸到確診白牌車司機及乘客，必須等白牌車司機出院，確定完全康復不具有傳染風險，才會由同仁前往調查有無攬客、收錢等營業行為，作為是否開單告發的依據。

洪表示，監理單位不時會與警察機關等單位執行白牌計程車稽查作業，對乘客及違規行為人同時進行訪查記錄；另民眾發現提出檢舉，要檢附人事時地物及收費行為，最好是有錄影等佐證資料，監所就會依照檢舉資料對違規行為人製作筆錄，取得相關證據後開單告發處罰。

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