防堵Delta入境只廣篩7國？　王定宇：錯誤訊息「這是惡意帶風向」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



記者杜冠霖／台北報導

因應變種Delta病毒株，指揮中心宣布自27日起，若過去14天有巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼、孟加拉旅遊史者，須入住集中檢疫所14天，且入住時、檢疫期滿進行PCR檢測。對於外傳只廣篩7國、邊境防疫做半套等說法，對此，民進黨立委王定宇也予以反擊，他表示，只廣篩7國是媒體置入錯誤訊息，「這是惡意帶風向。」

王定宇27日在臉書發文表示，根據指揮中心公告，自6月27日起，全部入境台灣的旅客，通通都要PCR篩檢二次。差別在於，自高風險７國入境者一律住在集中檢疫所，其餘所有入境者可以選擇防疫旅宿或是集中檢疫所。但是PCR檢測是全部入境者都要做二次。

對於邊境防疫做半套的批評，王定宇回應，看完真實和誤導，會發現這是片段訊息誤導，然後不用功、不查證或是故意的政治人物跟著錯誤訊息做出事後諸葛式的假先知呼籲而已。

根據指揮中心公布入境規定，自高風險七國入境者須持PCR陰性報告，之後入住集中檢疫所及隔離期滿時分別做PCR檢測，自非高風險國入境者同樣需持PCR陰性報告，入住防疫旅宿或集中檢疫所後，待隔離期滿做PCR檢測。

▲機場出入境進行高度防疫管制。（資料照／記者李毓康攝）



因應變種Delta病毒株，指揮中心更新入境規定：

一、「重點高風險國家」入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)之檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

二、前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

三、國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。

▲因應全球Delta變異株流行，全面提升入境人員檢疫措施。（圖／指揮中心提供）