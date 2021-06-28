快訊／台灣自購「41萬劑莫德納」要來了！週三抵達桃機

▲台灣自購41萬劑默德納疫苗將於週三抵台。（資料照／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／台北報導

台灣自購41萬劑莫德納疫苗終於要到了！據了解，第三批的41萬劑疫苗預計在週三下午5點送抵桃園機場，此次再度由華航貨機CI5556貨機運載，從盧森堡起飛送抵台灣。詳細情形仍待指揮中心說明。

我國向藥廠訂購的第二批莫德納疫苗共有65萬劑，分2批次運送，第一批24萬劑在6月18日抵台，由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，而第二批41萬劑先前傳出20日抵台，但當天並未有疫苗到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時回應，從來沒有說過這件事，是大家有很多想像空間。

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資深媒體人周玉蔻上周25日則是爆料，周末又有莫德納疫苗要來台，但並未說明是否為上述41萬劑。陳時中在當天記者會中僅表示，「這個消息我們還無法證實。」26日再被問及此事，陳時中直接回應「那個消息目前是不正確的」。

有消息人士向《ETtoday新聞雲》證實，台灣自購的41萬劑莫德納疫苗即將於週三下午抵台，屆時由華航貨機運載，由盧森堡起飛送抵台灣。周玉蔻稍早也在臉書上PO文：「《最新》41萬劑自購莫徳納疫苗後天，六月底運抵臺灣！李龍騰院長消息靈通！我的秘密查證來源正確，我上周五電台報導屬實！」