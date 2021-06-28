Delta病毒狂襲！歐洲各國再陷嚴格封鎖　WHO：離疫情結束還很遠

▲莫斯科27日新增144人病歿，是俄羅斯疫情爆發以來死亡人數最高的一天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐美大國在疫苗接種率提高後，也逐漸放寬防疫限制，但隨著Delta病毒逐漸蔓延至92個國家，世界衛生組織（WHO）警告，變種病毒傳播力強，儘管全球疫情正在放緩，但離疫情結束還很遙遠。目前許多國家在陸續傳出Delta病毒確診後，也立刻再度提升防疫限制。

根據《衛報》報導，莫斯科27日新增144人病歿，是俄羅斯疫情爆發以來死亡人數最高的一天，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）就警告，唯一的解決方法就是快速且大規模的接種疫苗。此外，接種率已達53％的德國在周末宣布，葡萄牙為「變種病毒區」，禁止除本國公民外的葡萄牙人入境，並強制實施兩周隔離。

▲里斯本在周末同時實施旅行限制。（圖／路透）



葡萄牙政府表示，目前全國有51％的確診病例是感染Delta病毒，里斯本更是達70％以上，因此要求里斯本的餐廳在周末提前關閉，同時執行嚴格的旅行限制，未經許可禁止進出里斯本。據統計，葡萄牙有30％的民眾已經接種完兩劑疫苗。

歐盟推出的「歐盟數位COVID證明」（EU Digital COVID Certificate，俗稱歐盟疫苗護照）將在7月1日上路，各國也開始擔心夏季旅遊潮可能讓熱門景點的疫情再度爆發。專家警告，Delta病毒可能在8月中旬成為希臘的主要毒株，低疫苗覆蓋率的地方在夏季恐面臨重新封鎖；西班牙也有超過20％的Delta病毒病例，未來二至三周內可能成為主流。

在東南亞地區受創最嚴重的印尼，目前每日新增病例數超過2.1萬，在齋戒月之後數百萬人湧入雅加達等大城市就醫，讓醫療系統逐漸不堪負荷。泰國也出現類似情況，因此政府宣布，曼谷28日開始針對餐廳、建築工地和集會實施嚴格控制。

▲印尼目前每日新增病例數超過2.1萬。（圖／路透）



在鄰國馬來西亞，總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，為期一個月的全國封鎖將無限期延長；孟加拉也決定從28日實施新的全國封鎖。印度總理莫迪（Narendra Modi）則呼籲全國9.4億名成年人盡快接種疫苗，因為專家估算，印度每天必須注射1000萬劑疫苗，才能實現12月讓所有成年人接種的目標，現在該國僅有6％的人已完全接種。

在南半球的澳洲同樣受Delta病毒所苦，目前雪梨的餐廳、酒吧和咖啡廳都已關閉，共有超過500萬人須接受為期兩周的封鎖限制；北部城市達爾文也因偏遠礦場爆發疫情，從27日開始實施48小時的封鎖。紐西蘭目前也以澳洲多次爆發疫情為由，取消兩國間的旅行泡泡3天。

▲雪梨有超過500萬人須接受為期兩周的封鎖限制。（圖／路透）



即便是在疫苗接種率非常高的地方，仍有Delta病毒傳入，例如以色列在發現多起Delta病毒確診後，重新要求居民必須在公共場所戴上口罩。至於接種率極低的非洲，整個洲的病例激增了25％，疫情最嚴重的南非也警告，該國正處於「疫情指數級暴增」的階段。

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