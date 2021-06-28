居家防疫冰箱塞不下？營養師教你「整理4撇步」　媽媽們快學起來

▲長時間居家防疫，不少民眾把冰箱塞到爆。（示意圖／記者黃君瀚攝）



生活中心／綜合報導

防疫期間為了減少出門次數，不少民眾在採買時會買好買滿，因此家中冰箱時常被塞到爆，宋明樺營養師在粉專提醒大家，要定期整理冰箱，才能維持食材品質，並整理出「4撇步」教媽媽們輕鬆整理冰箱！

撇步1： 一週清理一次冰箱



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宋明樺指出，冰箱一週就要清理一次，不過清理的時候不需要拔掉插頭，建議民眾可以先清理冷藏室，並先將冷凍庫食材移到冷藏室，快速清理後再冰回冷凍庫。

撇步2：冷凍室維持在−18度以下



將冷凍室溫度維持在−18度以下，這樣食物才能保存較長的時間，宋明樺也提醒民眾，冷凍室是只是延長保存期限，並不是放進去就不會壞掉。

撇步3：冷藏室維持在7度以下

宋明樺表示，將冷藏室維持在7度以下，可以延緩細菌增長，不過民眾要注意，冷藏無法長期保存食品，隨時要確認食品是否過期。

撇步4：小黑板畫出冰箱區塊

宋明樺提到，由於冰箱內容物眾多，民眾若是怕自己忘記，可以在冰箱門上貼小黑板，並劃分冰箱區塊，寫上區塊的內容物，除了提醒自己之外，也可以節省開關冰箱的時間。

▲宋明樺營養師教媽媽們「整理冰箱4撇步」。（圖／宋明樺營養師提供）



最後宋明樺也提醒民眾，「將熟食放上層，生食放下層」會比較好整理，另外各種食物要有完整包裝，才能避免互相污染，而家中時常購買的雞蛋、鮮奶和豆漿等應該放在冰箱內部，因為冰箱門側邊開關門會影響溫度，最好在食物包裝外面註明好採買時間，提醒自己將先買的食物先吃完。