快訊／新北本土今增41例「 三重＋20最高」　各區染疫數曝光

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增88例本土病例，以新北市41例最多，市長侯友宜召開防疫記者會公布各行政區染疫情形。

新北今天新增確診41例，其中，三重20人、五股、土城各5 人，汐止、永和各3人，新店、新莊各2人，板橋1人。針對三重人數增多，侯友宜說明，這是因為受到新北家禽群聚事件影響，導致確診個案比較多，其他像是板橋、新莊等疫情熱區，確診數都有大幅下降，感謝市民的配合。

指揮中心表示，個案分佈以新北市41例最多，其次為台北市33例、台南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,266,904例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,250,863例排除)，其中14,634例確診。自2020年起累計632例COVID-19死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、台北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）