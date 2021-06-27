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社會 社會焦點 保障人權

不讓跨性別大學生「住女宿」！教官嗆：你到底是男是女　判賠12萬

▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）

▲花花因入住男生宿舍，而身心受有極大壓力。（圖／示意圖，無關本案／pexels）

記者林昱萱／桃園報導

一名為跨性別女性的大學生「花花」（化名），在入學前多次向校方提出，希望能依照其性別認同，安排讓其進入女生宿舍，而此舉遭到校方拒絕，甚至還遭學務長、教官痛批，「國家法律你是男的還是女的？」、「上帝造人只有造男跟造女」。對此，桃園地院審理後，認為2人都已經侵害性別平等法、人格權，因此分別判賠8萬、12萬元。

花花主張，自己為跨性別女性，且被診斷有性別認同障礙，前往大學就讀前，就已經開始進行賀爾蒙取代療法，而她希望依照其性別認同入住女生宿舍，且多次與校方說明、溝通，並提供2間醫院開立的「建議校方安排入住女生宿舍」、「建議按照個案自身性別認同安排住宿」之診斷證明書，但校方仍然只准許其入住男生宿舍。花花提到，自己每天必須進出男生宿舍，引起其他男同學之側目，且其內心認同自己為女性，居於男生宿舍更是感到恐慌且不自在。

花花主張，處於這樣的壓力下，不得不必開有人出入的時段，經常在外待到深夜後，才敢進到宿舍房間休息，又趁著每天清晨還沒有人醒來時，急忙離開男生宿舍，且當時自己還在進行賀爾蒙治療，對肝臟有一定負荷、影響，如此早出晚歸、睡眠不足甚至充滿壓力之生活，讓其身體難以承受，肝指數也出現異常，而花花也指出，自己當時已經找到3名願意與其同住的女同學，卻仍是遭到學務長、總教官拒絕。

花花向校方提到自己在男生宿舍生活時，時常遭到側目的情形，但學務長卻說，「其他同學一樣男生化妝、抹口紅，頭髮比你還長、穿裙子，也沒發生過啊，他也住男生宿舍啊，他也沒有來啊，也沒有怎樣啊，其他同學面對他，他也是這樣啊，所以不是你最特殊」而當花花告知其自身狀況與該名男同學不同時，學務長卻質疑未來花花進入職場時，是不是也要以這種態度面對，甚至還稱「你只是比較特殊的個案...你在這環境你要去面對。」

另外，總教官甚至還在會議中直言，「你告訴我你是男的還是女的？」、「正在改變中嘛、還在改變中嘛」、「所以你不是國家的人嗎？你不要跟我辯這個東西」、「你剛講的你在轉變當中，但在轉變之前，就國家有這個法令，就國家有這種性別的律令，你還是男的」。兩人的言語讓花花深感身心受創，甚至情緒崩潰大哭，因此氣得向兩人求償40萬元。

對此，總教官辯稱，會在會議說自己是基督徒，上帝上人只有造男或造女，沒有第三者性別，只是表達自己的宗教觀，透過教育增進花花宗教理解。不過，法官認為，兩人於會議中的不當言論，已經侵害其性別認同之人格法益，且情節重大，讓對方受有相當大的精神痛苦，甚至多次前往精神科診所就醫，經診斷罹患環境適應障礙。對此，法官審理後，分別判學務長、總教官須賠償花花8萬元、12萬元。

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