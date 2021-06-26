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該為金孫著想！醫詳解「長輩4迷思」　這些副作用不用怕

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗由長者優先接種，不少民眾卻因擔心副作用不敢施打。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

AZ疫苗開打後傳出多起「施打後猝死」案件，雖然沒有一例證實與疫苗相關，但仍有許多長者因此不敢接種。城林小兒科醫師胡殿詮昨（26）日則詳解「長輩4迷思」，為了兒女和金孫著想，建議大家還是出門打疫苗吧。

「我家長輩不打AZ疫苗，該怎麼勸？」胡殿詮昨日在臉書發文指出，許多民眾被錯誤的資訊帶著跑，造成接種率逐漸降低，他便列舉4點長輩迷思，替AZ疫苗做出澄清。

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長輩迷思1：我好怕AZ副作用，想等莫德納或BNT

胡殿詮表示，AZ疫苗的副作用絕對小於莫德納或BNT，而一些包括血栓、心肌炎等嚴重副作用，幾乎都發生在年輕人身上，「所以，要是我家長輩，我寧可趕快幫他們打AZ，效果比年輕人好、副作用又比其他牌小，畢竟世界各國也都是這麼建議：老人優先打AZ。」

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市長者施打疫苗,AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗,緩打潮,接種率。（圖／記者李毓康攝）

▲猝死案例目前皆無證實與疫苗相關。（圖／記者李毓康攝）

長輩迷思2：AZ效果差耶，莫德納和BNT比較好啦

胡殿詮提到，資料已經證實AZ效果和BNT相當，而且若只打一劑還可能更好，並引用台大醫院記者會黃立民教授發表的研究結果，如果只施打一劑，BNT疫苗有52%保護力，莫德納則為69.5%，AZ則有76%。

長輩迷思3：我有慢性病，年紀又大，我不能打疫苗啦，我相信不會這麼衰得到新冠肺炎的

胡殿詮指出，新冠肺炎死亡率第一相關的就是年齡，年紀越大死亡率越高，「有慢性病的老人死亡率就更高，更該打疫苗」，「沒打疫苗，就是完全沒保護力，一旦不小心染上，老人有極高機率發生重症、甚至不幸身故。」

長輩迷思4：都不打可以嗎？我不要出門就好，全國繼續封鎖我就安全啦

胡殿詮表示，就算不為自己想，也該為兒女的事業著想，為金孫著想，「因為您不打疫苗的話，台灣一定會有第二波疫情，小孩的事業學業可能都得停擺」。

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