五股爆槍響！百萬名車「天窗狂轟10槍」　2小時落網還嗆聲

▲BMW駕駛將手伸出天窗，對空狂開10多槍，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區26日凌晨2時許，3輛轎車行經新城八路與新五路三段路口時，其中一輛白色BMW的駕駛突然把手伸出天窗，對空狂開了約10槍，隨後3輛車加速駛離，留下驚恐的路人趕緊報案。警方到場在馬路上找到3枚彈殼，初步研判為道具槍子彈，經調閱監視器鎖定涉案車輛，在4時許於三重攔獲涉案車輛，將進一步釐清開槍原因。

▲警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾指出，當時看到3輛轎車停等紅燈，其中一輛逆向停車的BMW突然將手槍伸出天窗，對空狂開數槍，街頭頓時槍聲大作，開了約10槍後便逃逸無蹤，嚇得只能躲在路邊，拿起手機報警。

警方獲報到場，在事發地圍起封鎖線採證，在現場尋獲3枚道具槍彈殼，初步判斷犯嫌是在車內，朝外開槍，所幸無人受傷，經調閱監視器，鎖定涉案BMW的車牌號碼，循線在三重查獲涉案的BMW、賓士轎車，並控制現場4名犯嫌。

警方在BMW車上找到刀械、多枚彈殼及辣椒水，現場男子不但否認是他開槍，還對記者嗆聲說「只是道具槍啦！」，甚至還當著現場警員面前，囂張在大馬路上追擊記者，一旁聯結車經過險象環生，直到該男被控制後，偵查隊到場，將涉案的4名男子帶回調查偵辦，全案將依槍砲彈藥管制條例等罪嫌進行偵辦。

▲警方帶回4名涉案男子。（圖／記者游宗樺攝）