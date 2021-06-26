　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五股爆槍響！百萬名車「天窗狂轟10槍」　2小時落網還嗆聲

▲▼BMW駕駛將手伸出天窗，對空狂開10多槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲BMW駕駛將手伸出天窗，對空狂開10多槍，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區26日凌晨2時許，3輛轎車行經新城八路與新五路三段路口時，其中一輛白色BMW的駕駛突然把手伸出天窗，對空狂開了約10槍，隨後3輛車加速駛離，留下驚恐的路人趕緊報案。警方到場在馬路上找到3枚彈殼，初步研判為道具槍子彈，經調閱監視器鎖定涉案車輛，在4時許於三重攔獲涉案車輛，將進一步釐清開槍原因。

▲▼警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾指出，當時看到3輛轎車停等紅燈，其中一輛逆向停車的BMW突然將手槍伸出天窗，對空狂開數槍，街頭頓時槍聲大作，開了約10槍後便逃逸無蹤，嚇得只能躲在路邊，拿起手機報警。

警方獲報到場，在事發地圍起封鎖線採證，在現場尋獲3枚道具槍彈殼，初步判斷犯嫌是在車內，朝外開槍，所幸無人受傷，經調閱監視器，鎖定涉案BMW的車牌號碼，循線在三重查獲涉案的BMW、賓士轎車，並控制現場4名犯嫌。

警方在BMW車上找到刀械、多枚彈殼及辣椒水，現場男子不但否認是他開槍，還對記者嗆聲說「只是道具槍啦！」，甚至還當著現場警員面前，囂張在大馬路上追擊記者，一旁聯結車經過險象環生，直到該男被控制後，偵查隊到場，將涉案的4名男子帶回調查偵辦，全案將依槍砲彈藥管制條例等罪嫌進行偵辦。

▲▼警方在三重攔獲涉案BMW，在車上找到刀械及多枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方帶回4名涉案男子。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」
超市促銷「單價卻狂漲2倍」！他傻眼PO明細　網：已經很多年了
染病被排擠！21歲男持槍「屠殺33人」滅全村　逃深山飲彈亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五股街頭爆槍響！BMW「天窗舉槍」狂轟　2小時遭逮還嗆：道具槍啦

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

快訊／高雄螺絲工廠晚間火警！消防員「跌入油坑」送醫急救

疫情嚴峻警力吃緊　今年青春專案不列目標績效...基層員警大讚

快訊／嘉義2人打完疫苗亡　57歲女「靜脈栓塞」報告送指揮中心

37歲男國道自撞噴飛慘死！頭部落地重摔　安全帶插著消音扣

26歲女失蹤10天「詭異陳屍」國1邊坡　家屬：她怎走到那的

5歲童手錶被搶「抓花同學臉」　父母、補習班全挨告！索賠298萬

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

獨／拾荒婦遭輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

正妹分享重機駕照7大關祕訣　掌握換檔技巧、雙繞八一次過！

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

五股街頭爆槍響！BMW「天窗舉槍」狂轟　2小時遭逮還嗆：道具槍啦

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

快訊／高雄螺絲工廠晚間火警！消防員「跌入油坑」送醫急救

疫情嚴峻警力吃緊　今年青春專案不列目標績效...基層員警大讚

快訊／嘉義2人打完疫苗亡　57歲女「靜脈栓塞」報告送指揮中心

37歲男國道自撞噴飛慘死！頭部落地重摔　安全帶插著消音扣

26歲女失蹤10天「詭異陳屍」國1邊坡　家屬：她怎走到那的

5歲童手錶被搶「抓花同學臉」　父母、補習班全挨告！索賠298萬

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

獨／拾荒婦遭輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

「西南季風」雨彈炸南台！連續6天有大量降雨　高屏大雨警戒

立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

WHO：最快1個月內　再准1或2種疫苗緊急使用授權

佛洛伊德案　前白警蕭文遭判22年6個月有期徒刑

疫苗假消息為何傳更快？行銷大師揭原因：人性「好心」用錯地方

五股街頭爆槍響！BMW「天窗舉槍」狂轟　2小時遭逮還嗆：道具槍啦

兩代大三元製造機將聚首　奇徳確定接任獨行俠總教練

台銀主力班底再續留　陳侑昫、劉人豪點頭續約

牙齒大且沒下巴！　以色列發現全球前所未知「新種早期人類」

台南鴻品牛肉湯罵政府…遭「1星負評」洗爆　鄉民出手幫補血

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

社會熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

高雄螺絲工廠晚間火警！消防員跌入油坑

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

37歲男國道自撞噴飛慘死！安全帶插消音扣

職軍偷吃同袍！妻接神秘電話秒崩潰

9惡煞為了60萬持刀槍擄2人　將挨罰330萬

失蹤10天！26歲女陳屍國1邊坡　家屬：她怎走到那的

嘉2人打完疫苗亡　報告送指揮中心

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

即／雲林2月大女嬰「吐血奶」猝死　死因初判出爐

員工懷孕喊「被硬上」！老闆遭判刑　婦產科還他清白

警察看過來　今年青春專案不列績效

即／國一楊梅段護欄邊坡驚見女屍　腫脹爬滿蛆

獨／拾荒婦獨力養大2兄弟才要享福　慘死返家路！

更多熱門

相關新聞

快訊／新北54例「這區首次暴增」　各行政區染疫人數公布

快訊／新北54例「這區首次暴增」　各行政區染疫人數公布

針對新北市24日增加54例，新北市長侯友宜公布各區染疫人數，板橋11例，中和8例，三重7例，五股7例，新店6例，新莊、永和3例，土城、汐止、淡水都是2例，泰山蘆洲林口各1例。

澎湖18少年仔群聚嗆聲　警鳴槍壓制

澎湖18少年仔群聚嗆聲　警鳴槍壓制

即／軍人當街槍斃前女友　法院羈押禁見

即／軍人當街槍斃前女友　法院羈押禁見

即／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳胸口中彈亡

即／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳胸口中彈亡

副所長阻「酒駕撞警車」開5槍　後座女中2槍亡

副所長阻「酒駕撞警車」開5槍　後座女中2槍亡

關鍵字：

五股蘆洲分局道具槍開槍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

染疫遭排擠！21歲男持槍屠殺全村33人

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

媳婦小舉動惹怒公公！收存證信函遭討600萬

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

高雄螺絲工廠晚間火警！消防員跌入油坑

超市促銷「單價卻翻倍」　網超傻眼

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面