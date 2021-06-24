快訊／新北今增54例「這區首次暴增」　各行政區染疫人數公布

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市24日增加54例，新北市長侯友宜公布各區染疫人數，板橋11例，中和8例，三重7例，五股7例，新店6例，新莊、永和3例，土城、汐止、淡水都是2例，泰山蘆洲林口各1例。

根據新北市統計，侯友宜強調，原本案例很少的五股，今天突然增加7例，需要特別注意且持續快篩，找出隱性傳播鏈，切勿鬆懈。他強調，五股案例中，有一名父親在台北的職場感染，市府進行疫調後也立即通報台北市衛生局。

▼新北市6/24疫情發現，五股區暴增。（圖／翻攝直播）

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例(其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者)，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。

個案分佈以新北市54例最多，其次為臺北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布12,958位確診個案中，已有9,288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。

指揮中心表示，案14386為本國籍60多歲女性，於6月9日自巴西返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，6月22日檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內累計1,180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,164,226例排除)，其中14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。