接種AZ後猝死個案+14！5旬洗腎男「接種後三天無呼吸心跳」

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布最新疫苗接種後死亡統計，昨日再通報14起，大多是75歲以上長者，其中有1名年紀較輕僅50多歲，但本身有洗腎、肝癌、口腔癌等病史，接種後3天被發現無呼吸心跳，救護人員到場處理，到院前無生命徵象，有待司法相驗。

國內於6/15開始展開擴大新冠疫苗接種，接種後死亡事件也陸續傳出。指揮中心公布最新統計，昨日新增14 例（7 女 7 男）COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 52 至 97 歲間（其中 13 人為 75 歲以上長者），為疫苗接種後 2 日至 9 日間發生。國內目前累計 193 例（95 女 98 男）COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件。

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▲▼疫苗接種統計數據。（圖／指揮中心提供）

另外，6月24日間新增通報23例（12女11男）疑似AZ疫苗接種後其他嚴重不良事件或具重要臨床意義之事件，發病年齡34至94歲，為接種疫苗後1日內至20日間發生，包含疑似為顏面神經麻痺、缺血性腦中風、血小板低下合併發燒、血小板低下、急性冠心症或肺栓塞、肺栓塞、肝硬化患者疑似門靜脈血栓、糖尿病患者疑似左小腿缺血性壞死、跌倒與腦出血、過敏反應（接種部位起水泡）、急性腹痛而就醫，診斷未明之呼吸喘、全身不適、肺積水與心衰竭等。

同期間新增通報2例（2女）疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件或具重要臨床意義之事件，發病年齡42歲至44歲，為接種疫苗後10分鐘至1日內發生，皆為疑似過敏反應（症狀為出疹、胸悶、心跳快、接種部位腫痛延伸至腋下、臉麻、耳疼痛等等）。