日本巨乳畫家以胸部作畫！　穿純白泳衣挺「F奶畫筆」趴地塗抹

▲ Aoiuni幾乎整個人趴在畫布上。（圖／翻攝自Instagram／@aoiuniart）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名女畫家近來在網路上爆紅，因為她作畫的方式相當特別，總會穿著泳衣，將顏料塗在傲人的雙峰上，彎腰趴在畫布上創作，透過電視節目曝光後，頓時吸引大批網友追蹤。

現年30多歲的日本畫家あおいうに（Aoiuni）擁有F罩杯巨乳，2016年自東京藝術大學油畫科畢業，日前登上知名電視節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）表示，為追隨偉大的藝術家，決定以特殊的方式作畫，認為以胸部創作能夠更直接傳達自己的感覺，完成「只有胸部才能做到」的畫作。

從她上傳社群媒體的影片中可見，她作畫時身穿一件白色泳衣，傲人巨乳呼之欲出，先是將顏料擠在手上後塗抹到胸前與膝蓋，接著雙手支撐身體，彎腰進行創作，一度幾乎全身趴在畫布上，泳衣與身體沾滿顏料。

她畢業後獲得許多藝術獎項，最擅長的是抽象畫，希望未來能成為在日本抽象畫歷史上留名的藝術家，但先前一幅定價35萬日元的畫作未能賣出，這次便決定將作品與作畫時穿著的泳衣一同出售，定價50萬日元。

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