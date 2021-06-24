冷氣傳出詭異惡臭！日高中26學生集體「眼睛+喉嚨痛」　緊急送醫

▲日本這所高中疑似是冷氣故障，導致多名學生同時出現身體不適症狀（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣平塚市一所高中24日下午突然有大批學生集體出現眼睛痛與喉嚨痛的症狀，其中26人隨即被救護車送往醫院診治，所幸所有學生症狀都不嚴重。據悉，事發當時，教室內的冷氣忽然傳出惡臭，目前校方仍在調查事發原因與詳細經過。

根據《日本放送協會》報導，神奈川縣平塚市的一所縣立高中「平塚湘風高校」24日下午2時左右，同時有多名學生出現眼睛疼痛或是喉嚨痛的症狀，校方隨即通報警消。據悉，出現症狀的是2年級的學生，一共30人，其中有26人隨後被救護車送往醫院治療，所幸症狀皆不嚴重，目前已無大礙。

根據警方調查，該校位於5樓的教室當天下午1時半左右正準備開始上課時，冷氣突然傳出惡臭，不久後就有許多學生表示身體不舒服。

校方表示，最近因為天氣炎熱已經開始使用冷氣一段時間了，但是在此之前都沒有出現任何異常，初步研判是冷氣發生故障，因此排出可疑氣體，雖然目前還無法確定詳細事發原因，但相關單位已深入調查。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

穿上就能提臀雕塑腿型！2件組特價4980元