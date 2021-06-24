晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹芎林一名31歲葉姓男子長期失業，疑似不堪承受照顧87歲老祖母的壓力，24日中午以菜刀割斷祖母的頸動脈，導致對方慘死。對此，社會處表示，葉男日前幫阿嬤申請長照服務，22日才剛通過，沒想到竟發生悲劇。

警方表示，葉男24日中午打電話自首「我殺人了」，並坦承長期照顧失智、行動不便的祖母身心疲憊，因此趁對方熟睡時先以枕頭企圖悶死，失敗後才拿菜刀割頸。據悉，葉姓祖母的脖子被砍數刀，且切痕非常深，氣管及動脈都被切斷，連下巴都被削掉，床上及棉被周圍都有大量血跡。

▲31歲的葉男以菜刀將祖母斷喉殺害，竟辯稱「覺得祖母活著很痛苦，要幫她解脫」。（圖／記者陳凱力翻攝）



葉男因父母分離而罹患躁鬱症，高中畢業後工作不順失業至今，加上父親日前因病去世，覺得祖母過得很痛苦，才會想幫祖母解脫，忍痛下手殺害。但親友認為，葉男的媽媽及33歲哥哥會幫忙分擔家計及照顧祖母，加上祖母只是輕微失智，並未到生活無法自理的程度，對於葉男的行為感到非常意外。

據《三立新聞》報導，新竹縣社會處表示，葉男15日透過線上申請祖母的長照服務，包含喘息服務、居家照顧及、交通接送等，22日已評估通過，最慢1週內可以派員前往，沒想到24日就發生悲劇。

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