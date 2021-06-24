　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹芎林一名31歲葉姓男子長期失業，疑似不堪承受照顧87歲老祖母的壓力，24日中午以菜刀割斷祖母的頸動脈，導致對方慘死。對此，社會處表示，葉男日前幫阿嬤申請長照服務，22日才剛通過，沒想到竟發生悲劇。

警方表示，葉男24日中午打電話自首「我殺人了」，並坦承長期照顧失智、行動不便的祖母身心疲憊，因此趁對方熟睡時先以枕頭企圖悶死，失敗後才拿菜刀割頸。據悉，葉姓祖母的脖子被砍數刀，且切痕非常深，氣管及動脈都被切斷，連下巴都被削掉，床上及棉被周圍都有大量血跡。

▲菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老孽孫詭辯：幫她解脫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲31歲的葉男以菜刀將祖母斷喉殺害，竟辯稱「覺得祖母活著很痛苦，要幫她解脫」。（圖／記者陳凱力翻攝）

葉男因父母分離而罹患躁鬱症，高中畢業後工作不順失業至今，加上父親日前因病去世，覺得祖母過得很痛苦，才會想幫祖母解脫，忍痛下手殺害。但親友認為，葉男的媽媽及33歲哥哥會幫忙分擔家計及照顧祖母，加上祖母只是輕微失智，並未到生活無法自理的程度，對於葉男的行為感到非常意外。

據《三立新聞》報導，新竹縣社會處表示，葉男15日透過線上申請祖母的長照服務，包含喘息服務、居家照顧及、交通接送等，22日已評估通過，最慢1週內可以派員前往，沒想到24日就發生悲劇。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
「正確洗澡順序」公開　90%人都做錯！
護理師「背上詭異突起」　他走近看超心疼
婚宴上播「新娘瘋狂連結片」　綠帽新郎復仇：以為我不知道嗎！
「這國」宣布台灣列綠區　不需打疫苗也可出入境
晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過
「最美潘金蓮」23歲驚罹乳癌切胸！　引退演藝圈賣拉麵
詹雅雯爆「秘密生子」！　強拖病體露面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前8順位都打不到！民團為「年輕失智者、家庭照顧者」發聲

晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

快訊／嘉義機車相撞！60歲男「手指變形」昏迷　30歲男騎士腿斷肢

快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤　正全力尋人

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

赴菲國爬漁船還原機槍掃射52彈道　刑事局方仁義獲鑑識楷模

「未婚妻不理我」韓男偷拍櫻花妹如廁　弄丟賴打自曝：那是針孔

菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

「不痛了，爸永遠愛你」3歲童遭虐死解剖　父神情哀傷

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

前8順位都打不到！民團為「年輕失智者、家庭照顧者」發聲

晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

快訊／嘉義機車相撞！60歲男「手指變形」昏迷　30歲男騎士腿斷肢

快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤　正全力尋人

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

赴菲國爬漁船還原機槍掃射52彈道　刑事局方仁義獲鑑識楷模

「未婚妻不理我」韓男偷拍櫻花妹如廁　弄丟賴打自曝：那是針孔

菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

「不痛了，爸永遠愛你」3歲童遭虐死解剖　父神情哀傷

溫網／莊吉生會外賽最終輪搶七失利　敗惜第15種子無緣進正賽

雷／真是為難老人家！張基龍實施禁慾　惠利跌倒改抓她領子變打架

日本出現首起接種莫德納後死亡個案　羅一鈞分析與疫苗無關

兒才3個月大⋯李亮瑾下巴被踢出傷痕　一看張峰奇「關心私訊」傻眼

澎湖男拒快篩下場曝！慘吞1.5萬罰單　揭露住家＋巡邏箱24hrs監控

華信航空總經理曹志芬調回華航　遺缺由華航機務副總李榮輝接任

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

三級警戒延長！《黑寡婦》影迷等一年　台灣確定「再度延期」上映

快訊／法國宣布台灣列「綠區」　未接種疫苗也可出入境觀光

忍日曬雨淋！護理師「背上詭異突起」他走近看超心疼：整個人浸汗裡

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

社會熱門新聞

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

即／芎林阿嬤遭菜刀斷喉　逆孫自首：壓力大

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

無照少年撞垃圾車不治　友慟：他努力賺錢很孝順

禮服店小姐陪進廁所「背後式」　老司機挨告！監視器揪真相

嬌妻與網友「人與人連結」　夫怒求償百萬

即／新店10煞持刀狠砍2人再押走！現場血跡斑斑

女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

即／桃園3.7萬移工「87人快篩陽性」　PCR結果出爐

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

機車相撞翁昏迷　30歲男騎士斷肢

快訊／搜救翁　驚傳2救難成員也失聯

正宮辛苦求子！小三卻放大絕斷「精」源　她崩潰

您紓困貸款未過！高雄女收簡訊跑銀行「破解心機」

更多熱門

相關新聞

即／高雄16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

即／高雄16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

高雄市楠梓區一家養護中心違法替未成年工讀生造冊施打AZ疫苗，機構坦承行政疏失，衛生局將依法裁罰最高1萬5000元罰鍰。市長陳其邁24日主持防疫記者會，媒體提問是否為高雄首起疫苗烏龍案件，他坦承：「我們的行政人員有疏失，我要求立刻檢討」。

竹縣即起提供孕婦預約莫德納

竹縣即起提供孕婦預約莫德納

「最陰女」連5次PCR都過關　6採轉陽確診

「最陰女」連5次PCR都過關　6採轉陽確診

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

竹市接種站質感破表　網狂讚

竹市接種站質感破表　網狂讚

關鍵字：

新竹長照菜刀孫子祖母

讀者迴響

熱門新聞

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

即／芎林阿嬤遭菜刀斷喉　逆孫自首：壓力大

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

15歲確診個案「11日自駕南下」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面