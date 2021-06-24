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婚宴上播「新娘瘋狂連結片」　綠帽新郎復仇：以為我不知道嗎！

一名「被綠」的新郎在婚宴上當眾播放新娘偷吃自己姐夫的激戰片。（翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

許多新人會在婚禮上播放雙方成長或相識相戀的紀念影片，見證2人愛情，但在中國大陸2019年的一場婚禮上，卻驚見新郎不甘被綠，當場放出「新娘激戰新郎姐夫」的性愛偷拍影片，只見影片一放出，新郎就大喊：「妳以為我都不知道嗎！」還推了新娘一把，新娘也氣得把捧花甩到對方身上。

據大陸媒體綜合報導，2019年網路上流傳以「新郎婚禮上扒皮新娘」為關鍵字的影片，可以看到影片開頭只是一般婚禮，新郎與新娘甜甜蜜蜜地挽著手步上台階、走到舞台正中間，準備接受親友們的祝福，此時背後的螢幕開始播放影片，正當大家以為是「見證愛情的成長影片」時，未料竟是一段「見證被綠的成人影片」，也嚇壞婚宴上的賓客。

影片播放後，新郎向新娘怒吼：「妳以為我都不知道嗎！」被綠的憤怒也通通爆發出來，新娘當下不堪受辱，將手上捧花砸向新郎，2人甚至還大打出手，最後是由兩旁的賓客上前拉開阻止，場面一度尷尬。

新郎看到新娘跟自己姐夫床戰的畫面後，當下雖氣到不行，但仍忍著怒氣，待婚禮當天才放出這段畫面。（翻攝自YouTube）

有網友聲稱自己是新郎的友人，替新郎在網路上補充「案發經過」，原來是新郎前陣子去手機門市更換方案時，門市人員提供加值電話費就送監視器的方案，新郎順勢把監視器帶回家並裝在跟新娘的新婚房內，沒想到新郎隔天確認監視器畫面時，就看到新娘與自己的姐夫「瘋狂連結」，新郎更表示：「當下我連殺她的心都有了！」但當下他忍住被戴綠帽的怒氣，把影片存下來後選在婚禮當天公然播出，甚至還將影片放上網。

新郎表示，與新娘交往2年、半年前決定要步入禮堂，為此更準備了人民幣18.8萬元（約新台幣82.4萬元）的聘金、應娘家要求附贈一棟房子，而最令新郎怒不可遏的是「出軌別人也就算了，出軌我姊夫？」然而也有人爆料其實新娘之前就多次受到新郎家暴，新郎的姐夫因安慰新娘才日久生情，最後才一路「安慰到床上去」。

對於新郎的反擊，有網友覺得大快人心，「新娘無恥在先，這樣剛好而已！」「偷吃真的很過分，還一次傷害到新郎、新郎的姐姐。」但也有人認為雖然能理解新郎受傷的心情，但放出性愛影片仍屬非合法行為，應可尋求更適當作法；也有網友質疑整個影片「造作感十足」，認為有可能是特定廠商為博得關注而想出的噱頭。

 


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