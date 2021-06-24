快訊／沒擺攤到處玩！南投2確診男7天連住台中4家飯店

記者游瓊華／台中報導

台中市今天無新增本土確診個案，但昨（23）日南投縣政府公布案例中，案14356、為台中工作的攤商，今台中市府也公布其足跡，7天連跑4家飯店旅館、摩鐵，足跡遍及台中逢甲、沙鹿，還曾到過逢甲夜市Adidas專賣店購物，另其同住友人也確診，感染源都還要進一步釐清。

▲台中今天0確診，但傳出南投確診者先前在台中逢甲趴趴走，市府緊急大清消。（圖／台中市政府提供）



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衛生局曾梓展表示，案14356為埔里鎮30歲男性，因疫情暫停工作後，到各縣市遊玩，6月16日曾至逢甲商圈的圖樂文旅住宿，17日前往黑金文旅住宿，18日到悠跑-逢甲Adidas專賣店購物，18日至20日再回到黑金文旅住宿，19日出現症狀，20日到沙鹿亞特蘭大汽車旅館休息，21日至22日到台中市Hotel 99住宿，22日至位於桃園市的醫院採檢確診，將持續釐清感染源。

此外，個案同住的一名友人也於南投採檢陽性確診，市府目前持續調查個案台中足跡（包括運動用品店、旅館等）相關觸者人員，陸續安排採檢中。

案14356還有一些足跡未交代清楚，因此申請警政協助，確診者曾接觸14人，目前已經找到8人，還有6人尋找中。

市府也表示，圖樂文旅、黑金文旅、亞特蘭大汽車旅館以及Hotel 99等飯店，即日起必須停業大清消，三日後市府核准後才能復業。

此外，台中今日新增3例疑似施打疫苗後死亡案例，至今累計33例。曾梓展說明，第一例為新社區一名85歲女性，有失智症、高血壓病史，6月16日接種疫苗後，家人發現個案健康狀況較為虛弱，持續至22日因劇烈嘔吐送急診後住院，23日因低血壓及胃腸道出血急救無效。

第二例為南區一名63歲男性，有洗腎、三高、曾因心肌梗塞心臟有裝支架病史，6月17日接種疫苗後出現身體不適及抽筋現象，23日家屬下班回家發現個案已過世，通報119及警察，因個案已明顯死亡，故未送醫救治。

第三例為龍井區一名61歲男性，為護理之家住民，有糖尿病、失智症病史，6月16日接種疫苗，24日機構人員發現個案吃早餐時失去知覺緊急送醫，PCR檢驗為陰性，急救插管時發現口腔有食物殘留，急救無效死亡。

曾梓展表示，以上案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。