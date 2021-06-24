花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中重申採購「唯一原則」

記者嚴云岑／台北報導

台灣目前取得485.66萬劑疫苗，若只打第一劑，僅能覆蓋20％人口。盛弘醫藥受花蓮、南投政府委託採購新冠疫苗，今（24）日上午到食藥署完成送件，期許讓疫苗採購回歸商業模式，儘早達成群體免疫力。對此，中央流行疫情指揮官陳時中表示，國際疫苗緊縮下，各大廠還是傾向跟國家往來，需要明確證據，確認對方能買得到。

盛弘醫藥表示，6月1日起，陸續收到各縣市政府和企業團體採購外國疫苗的委託，榮幸代表委託方，向中央提出許可申請與進口、冷鏈配送等流程，而過去一個多月以來，面對嚴峻的疫情，國內各大企業與宗教團體無不本著希望能協助台灣民眾儘早免於疫情威脅，率先發出捐贈行動，善願雖大，但礙於疫苗採購並非一般企業及宗教團體可以進行採購，難免出現許多窒礙。

陳時中說，新冠疫苗在國際疫苗緊縮下，各大廠基本態度是跟國家往來，跟購買流感疫苗不太一樣。地方政府資料有收到，會再來審查，需要證據明確，確認他買得到，以免大家非常熱心要做這件事，否則廠商不會做地方政府做往來。

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另外，被問及前副總統呂秀蓮提到，有個國際組織致函蔡英文，表示可幫忙購買到3000到5000劑嬌生或BNT疫苗，指揮中心是否知情，且比照台積電或鴻海方式審核？對此，陳時中也回應，目前還沒收到相關文件，但會密切注意相關事宜。

疾管署署長周志浩也補充，流感疫苗各國取得的是「藥證」，新冠疫苗則是核發緊急使用許可（EUA），無法像流感疫苗一樣，由疾管署編列預算，並接受地方政府委託聯合購買，一定要由國家來接洽。