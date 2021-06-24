豪車被撞維修費「222萬」！騎士卻只要賠19萬　法官曝關鍵原因

▲轎車與機車碰撞，維修費高達222萬，但法官卻只騎士賠19萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市泰山區中港西路及中港西路120巷口2018年間發生一起車禍，一輛由汪姓男子駕駛的自小客車遭盜到王姓女騎車從右側撞上，事後的維修費高達222萬元，而經保險公司折舊後，向王女求償93.5萬。不過，法院審理後，認為汪男並未禮讓右方直行車，他必須負8成過失責任，因此最終只判王女需賠償19萬元。

判決書指出，汪男2018年10月26日中午12時許開車行經中港西路及中港西路120巷口，但他並未減速就直接穿越，遭到從右側駛來的王女攔腰撞上，汪男的自小客車因猛烈撞擊受到嚴重毀損，事後的維修費更高達222萬3613元。

由於王男車輛有保險，因此交由保險公司賠付，並向王女求償，而車輛再經過折舊後，最終縮減為求償93萬5649元。

王女事後出庭表示，自己並為違反交通規則，也沒有故意或過失，再者，汪男所支出的維修費用是否合理也需要調查，另外，若汪男要求償，也必須扣掉零件折舊的費用，外加要計算汪男的過失比例。

法官審理後認為，汪男為左方車，本來就應該禮讓右方來車的王女，但他卻未禮讓，而因此釀禍，且新北市政府車輛行車事故鑑定後，也認定汪男為肇事主因，必須負擔8成的過失責任，因此最終判王女只需賠償19萬元1800元。全案可上訴。